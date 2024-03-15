Знаменитый немецкий клуб едва не завершил победную серию

В Леверкузене «Байер» встречался с азербайджанским «Карабахом» в 1/8 финала Лиги Европы. После стартового матча, завершившегося со счетом 2:2, все зависело от результата второго матча, который проходил в Германии.

В первом тайме обошлось без голов, но на 58-й минуте гости вырвались вперед благодаря голу Абделлы Зубира. Через четыре минуты Эльвин Джафаргулиев получил красную карточку, а на 67-й минуте еще один гол забил Жуниньо.

«Баерн» со счетом 0:2 оказался в сложном положении, их 36-матчевая беспроигрышная серия в этом году грозила оборваться.

Тем не менее, им удалось обратить ход матча в свою пользу. На 72-й минуте Джереми Фримпонг забил первый гол, а на 90+3. Патрик Шик сравнял счет, причем в компенсированное время он отличился дважды – забив на 90+8 победный гол.

Помимо немцев, в восьмерку лучших в Лиге Европы также вошли «Ливерпуль», «Марсель», «Рома», «Бенфика», «Вест Хэм Юнайтед», «Аталанта» и «Милан».

Благодаря Шику мощную серия «Байера» продлилась, клуб находится на пути к своему первому чемпионству в Германии.