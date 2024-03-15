Руководства муниципалитетов поддерживают внесение изменений в Закон о земельном налоге

Поступления земельного налога муниципалитета Виймси в этом году составят на 400 000 евро меньше, чем в прошлом. Старейшина волости Иллар Леметти (Партия реформ) сказал, что основная проблема возникла из-за неестественного снижения налога на земли промышленного назначения, и новый законопроект поможет исправить ситуацию. Снижение было вызвано из-за новой формулы расчета, согласно которой налогооблагаемая стоимость земли должна была вырасти как минимум в пять раз по сравнению с 2001 годом, прежде чем земельный налог вообще мог вырасти. Средний рост цен, по расчетам Земельного департамента, составил 8,3 раза, но это в основном из-за двадцати или даже сорокакратного увеличения стоимости сельскохозяйственных земель. Торговые и промышленные земли не были оценены Земельным департаментом не так высоко, поэтому, землевладельцы, в частности, в Харьюмаа в этом году получили от государства своего рода «подарок».