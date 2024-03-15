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Руководства муниципалитетов поддерживают внесение изменений в Закон о земельном налоге

Юлле Харью
, журналист
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Волостной старейшина Виймси Иллар Леметти на фоне промышленных земель в муниципалитете.
Волостной старейшина Виймси Иллар Леметти на фоне промышленных земель в муниципалитете. Фото: Tairo Lutter

Муниципалитеты, которые в этом году недополучили до сотен тысяч евро в виде земельного налога, одобряют план по изменению Закона о земельном налоге, который со следующего года  позволит устранить проблемы и предоставит больше возможностей для маневра.

Поступления земельного налога муниципалитета Виймси в этом году составят на 400 000 евро меньше, чем в прошлом. Старейшина волости Иллар Леметти (Партия реформ) сказал, что основная проблема возникла из-за неестественного снижения налога на земли промышленного назначения, и новый законопроект поможет исправить ситуацию. Снижение было вызвано из-за новой формулы расчета, согласно которой налогооблагаемая стоимость земли должна была вырасти как минимум в пять раз по сравнению с 2001 годом, прежде чем земельный налог вообще мог вырасти. Средний рост цен, по расчетам Земельного департамента, составил 8,3 раза, но это в основном из-за двадцати или даже сорокакратного увеличения стоимости сельскохозяйственных земель. Торговые и промышленные земли не были оценены Земельным департаментом не так высоко, поэтому, землевладельцы, в частности, в Харьюмаа в этом году получили от государства своего рода «подарок».

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