Инвестиции уходят в другие страны: эстонский бизнесмен построит в Латвии завод за 700 млн евро

В пятницу компания Fibenol и министры экономики, финансов, сельского хозяйства, энергетики и климата Латвии, а также Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) подписали меморандум о взаимопонимании по реализации инвестиционного проекта биоперерабатывающего завода.

Для Fibenol и латвийской стороны меморандум о сотрудничестве - это результат долгосрочного сотрудничества, которому предшествовала предварительная работа с местными властями, картирование участка и первоначальные исследования. Сегодняшний меморандум - это, прежде всего, следующий важный шаг в процессе планирования промышленного предприятия.

После запуска пилотного завода Fibenol создание первого промышленного предприятия с самого начала было целью компании на будущее.

«Мы хотим создать ценность, максимально увеличив стоимость местной древесной биомассы. В Латвии существует четкая и стабильная долгосрочная лесная политика и политическое видение, поддерживающее «зеленые» инвестиции в промышленность. Fibenol - это не проект одного завода. Сегодня мы делаем только первые шаги, но мы верим, что в будущем весь Балтийский регион имеет потенциал для того, чтобы возглавить развитие биоэкономики», - объясняет Рауль Кирьянен, один из собственников Fibenol.

Министр экономики Латвии Виктор Валайнис отметил, что одним из главных приоритетов экономического развития Латвии является наукоемкая биоэкономика.

«Планируемый завод является примером того, как мы можем привлекать в Латвию крупные проекты, используя местные ресурсы и опыт. Завод Fibenol также будет способствовать переработке низкокачественной древесины в Латвии, сокращая экспорт необработанной древесины и создавая более высокую добавленную стоимость для лесопромышленного сектора», - сказал он.

Компания Fibenol начала реализацию проекта пилотного завода в Имавере в 2018 году при финансовой поддержке программы исследований и инноваций ЕС Horizon 2020. На сегодняшний день общий объем инвестиций в пилотный завод достиг почти 70 млн евро, из которых ЕС поддержал около 20 млн евро в рамках проектов НИОКР.

Помимо прямых инвестиций и банковского финансирования, планируется также подать заявку в Инновационный фонд ЕС для строительства промышленного завода в Латвии.

Проверенная и запатентованная технология Sunburst компании Fibenol позволяет фракционировать 90% древесной биомассы в ценные биоматериалы. Это, в свою очередь, позволит перейти от ископаемой химии в химической и сырьевой промышленности к материалам на биооснове.