Фото ⟩ Скидочная лихорадка: покупатели штурмуют магазины Maxima

Три дня в магазинах торговой сети скидка в 50 процентов действует на все несъедобные товары. Но для получения скидки необходимо использовать карту клиента Maxima Aitäh и купить как минимум два товара.

Фото: Maxima Eesti

Следует также отметить, что скидка распространяется только на товары с пометкой «lõpumüük» и товары по обычной цене, а не на товары со скидкой. В Maxima товары по обычной цене отмечены желтым ценником.

Фото: Maxima Eesti

Как сообщили в пресс-службе торговой сети, уже в девять утра, например, магазин Maxima XXX в Хааберсти был полон людей, а тележки были полны бытовой химии, подгузников, кухонных принадлежностей, постельного белья и многого другого.

Судя по фото, давки в магазинах пока нет. Фото: Maxima Eesti