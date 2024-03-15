Вчера Тартуский уездный суд вновь приговорил к тюремному заключению Владимира Гаврилина, который неоднократно был судим ранее. Гаврилин слушал решение суда в тюрьме.
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Провел в заключении большую часть взрослой жизни: мужчина, который вышел из тюрьмы по состоянию здоровья, вновь угодил за решетку
Владимир Гаврилин (42 года), считавшийся много лет назад лидером тартуской наркогруппировки, должен был сидеть в тюрьме как минимум до 2026 года, но несколько лет назад его выпустили по состоянию здоровья.