С банковского счета пенсионерки исчезло более 5000 евро

13 марта 70-летняя жительница поселка Мярья сообщила, что без ее ведома деньги с ее банковского счета были переведены на счет в иностранном банке.

Точные обстоятельства дела о мошенничестве уточняются, но известно, что причинен ущерб на сумму около 5600 евро.

Также в начале недели жертвой интернет-мошенников стала жительница волости Тырва, которая заказала товары в интернет-магазине и заплатила за них 1169 евро с помощью банковского перевода. К сожалению, покупательница не получила заказанный товар и ей не вернули деньги. Обстоятельства этого дела устанавливаются.