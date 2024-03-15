В среду в полицию обратилась пенсионерка, поскольку с ее банковского счета пропало более пяти тысяч евро.
С банковского счета пенсионерки исчезло более 5000 евро
13 марта 70-летняя жительница поселка Мярья сообщила, что без ее ведома деньги с ее банковского счета были переведены на счет в иностранном банке.
Точные обстоятельства дела о мошенничестве уточняются, но известно, что причинен ущерб на сумму около 5600 евро.
Также в начале недели жертвой интернет-мошенников стала жительница волости Тырва, которая заказала товары в интернет-магазине и заплатила за них 1169 евро с помощью банковского перевода. К сожалению, покупательница не получила заказанный товар и ей не вернули деньги. Обстоятельства этого дела устанавливаются.