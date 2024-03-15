Харьюский уездный суд объявил о банкротстве производителя деревянных домов Arne Majad, проработавшего более 20 лет. Роковыми для предприятия стали трудности у связанной с ней норвежской компании, пишут «Деловые ведомости».
Суд объявил банкротом проработавшего более 20 лет производителя деревянных домов
Позапрошлый год был для компании рекордным: выручка увеличилась на половину, почти до 11,5 миллиона евро, прибыль от бизнеса выросла на 80 процентов, почти до 1,3 миллиона. На прошлый год прогнозировалось сокращение объемов на 30 процентов, но реальный спад оказался значительно глубже и составил 60 процентов.
Трудности возникли из-за нескольких факторов: при быстром росте не удалось организовать строительство в установленные сроки, движение строителей было затруднено, что создало возможности для санкций и удержания оплаты со стороны конечных клиентов. Кроме того, скандинавский рынок упал в два раза, возможно, были и проблемы с качеством, вдобавок весьма радикальная позиция местного финансового учреждения, перечислил глава Arne Majad OÜ Арго Сауль.
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