Суд объявил банкротом проработавшего более 20 лет производителя деревянных домов

Позапрошлый год был для компании рекордным: выручка увеличилась на половину, почти до 11,5 миллиона евро, прибыль от бизнеса выросла на 80 процентов, почти до 1,3 миллиона. На прошлый год прогнозировалось сокращение объемов на 30 процентов, но реальный спад оказался значительно глубже и составил 60 процентов.