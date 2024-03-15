Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва рассказал Postimees, что в 11:22 в полицию поступило сообщение, что в офисное здание на улице Валукоя вошел человек, который сообщил, что у него при себе взрывное устройство, после чего он скрылся.