Лучший результат в карьере и в истории Эстонии. Наш спортсмен прекрасно выступил в гигантском слаломе

Лайне финишировал 24-м на первом спуске со временем 1:01.29, а на втором спуске его время составило 57,63 – это был десятый результат. Общее общее время эстонца составило 1:58,92.

Победил француз Диего Ореккьони (1,57,86), вторым стал итальянец Ханнес Зингерле (+0,01), третьим стал немец Йонас Штокингер (+0,04).

20-е место Лайне, который уступил победителю 1,06 секунды – его лучший результат, а также лучший результат Эстонии на Кубке Европы в гигантском слаломе. Ранее это было 26-е место Лайне – он занял его в Австрии в 2022 году.

В целом лучшим результатом как Лайне, так и Эстонии на соревнованиях Кубка Европы является 16-е место, которое 23-летний горнолыжник занял в слаломе, проходившем в швейцарском Гштааде в феврале.