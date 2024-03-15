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Пчелы против меда ⟩ Цифровая реальность вгоняет подростков в депрессию, а им там нравится

Наталия Гребнева
, журналист
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Даже котику часто не под силу отвлечь ребенка (и не только) от гаджета.
Даже котику часто не под силу отвлечь ребенка (и не только) от гаджета. Фото: freepik.com

Более половины всех эстонских детей недостаточно физически активны в течение недели. Большую часть времени они проводят в гаджетах, причем девочки за несколько лет стали чаще попадать в зависимость от компьютерных игр, чем мальчики.

По данным Института развития здоровья, доля учащихся с 11 до 15 лет с симптомами зависимости от социальных сетей увеличилась с 6% до 8% за последние несколько лет. Причем рост числа учащихся с симптомами зависимости от компьютерных игр был значительно выше среди девочек – с 6% до 13% по сравнению с предыдущим исследованием, проводившимся в 2018 году.

По словам старшего аналитика Института развития здоровья Яаны Рахно, само по себе использование цифровых устройств не вызывает проблем с психическим и физическим здоровьем. Однако все хорошо в меру, как говаривал один из семи мудрецов древности Клеобул.

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