Более половины всех эстонских детей недостаточно физически активны в течение недели. Большую часть времени они проводят в гаджетах, причем девочки за несколько лет стали чаще попадать в зависимость от компьютерных игр, чем мальчики.
Для подписчиков
Пчелы против меда ⟩ Цифровая реальность вгоняет подростков в депрессию, а им там нравится
По данным Института развития здоровья, доля учащихся с 11 до 15 лет с симптомами зависимости от социальных сетей увеличилась с 6% до 8% за последние несколько лет. Причем рост числа учащихся с симптомами зависимости от компьютерных игр был значительно выше среди девочек – с 6% до 13% по сравнению с предыдущим исследованием, проводившимся в 2018 году.