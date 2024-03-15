Пчелы против меда ⟩ Цифровая реальность вгоняет подростков в депрессию, а им там нравится

По данным Института развития здоровья, доля учащихся с 11 до 15 лет с симптомами зависимости от социальных сетей увеличилась с 6% до 8% за последние несколько лет. Причем рост числа учащихся с симптомами зависимости от компьютерных игр был значительно выше среди девочек – с 6% до 13% по сравнению с предыдущим исследованием, проводившимся в 2018 году.