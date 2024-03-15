Дело о допинге Валиевой: фигуристка принимала 56 разрешенных препаратов в возрасте с 13 до 15 лет

Список препаратов содержится в тексте решения CAS, который опубликован на сайте организации.

Во время Зимних Олимпийских игр 2022 года выяснилось, что в пробах Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Однако врачи также назначили ей множество медицинских препаратов, пищевых добавок и витаминов, которые не считаются допинговыми.

О положительной пробе стало известно уже после того, как Валиева вместе с другими российскими фигуристами выиграла золото в командных соревнованиях.

В числе веществ, которые назначили спортсменке, был экдистерон — разрешенный препарат с анаболическим эффектом, а также гипоксен и L-карнитин. Два последних повлияли и на итоговое решение в отношении Валиевой: суд, опираясь на мнение экспертов, отметил, что они могли применяться в связке с триметазидином.

Защита фигуристки настаивала, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой через клубничный десерт, приготовленный дедушкой на доске, где он ножом измельчал лекарства. По версии команды Валиевой, Геннадий Соловьев, принимавший препарат от сердца, приготовил блюдо, которое фигуристка, отправившись на Чемпионат России в Петербург, взяла с собой.