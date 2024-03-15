Министерство обороны приглашает предприятия принять участие в Неделе резервистов

По словам командующего Силами обороны генерала Мартина Херема, безопасность и государственная оборона Эстонии зависят от воли и готовности наших резервистов внести свой вклад в государственную оборону, и важную роль в этом играет поддержка общества - как со стороны семей и близких, так и со стороны работодателей и предприятий.

«В рамках Недели резервистов мы выделяем самое крупное звено в государственной обороне Эстонии - наших резервистов. Неделя дает возможность не остаться в стороне и предприятиям: к примеру, они могут предложить резервистам скидки или поддержать их другими способами, но цель недели - объяснить, что представляют собой резервные силы», - сказал генерал Херем.

В рамках Недели резервистов будут проводиться всевозможные мероприятия и кампании, направленные как на самих резервистов, так и на членов их семей. Цель кампании заключается в привлечении внимания к резервистам в обществе и подчеркивании их роли в системе государственной обороны.

Неделя резервистов начнется 28 апреля и завершится 5 мая, как раз перед началом учений Сил обороны «Весенний шторм».

Предприятия, желающие принять участие в кампании Недели резервистов, могут сообщить в Министерство обороны о своих предложениях до 15 апреля по адресу kaitsetahe@kaitseministeerium.ee или заполнив форму. Резервисты смогут ознакомиться с предложениями на веб-сайте Службы сил обороны, а также будут проинформированы о них перед началом Недели резервистов.