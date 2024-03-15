14 марта пограничники на пограничном переходе Нарва-1 обнаружили на рюкзаке выезжавшего из Эстонии гражданина России георгиевскую ленту.

Обладателю георгиевской ленты объяснили, что подобная символика запрещена в Эстонской Республике, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Идаской префектуры.

Гражданина России оштрафовали на 400 евро и после того, как он снял с рюкзака георгиевскую ленту, разрешили ему продолжить путь в Россию.

Знак Z и георгиевская лента – не нейтральные символы Они стали символами военной пропаганды, которыми оправдывают начатую Российской Федерацией войну в Украине. У георгиевской ленты исторически несколько значений. К сожалению, своими действиями Кремль унизил значение этого символа (случай нацистского режима и свастики). Источник: Министерство внутренних дел