Испугались автоналога? Жители Эстонии кинулись скупать подержанные машины

По словам руководителя Bigbank Eesti Йонны Пехтер, общий объем автокредитов, выданных банком с начала этого года, на 40% превысил средний показатель за последние три года, и на 30% превысил объем за аналогичный период прошлого года.

«Росту популярности автокредита, безусловно, способствовала жестко зафиксированная процентная ставка, на которую не влияет уровень Euribor и непредсказуемые колебания», - пояснила Пехтер, добавив, что средняя сумма автокредита по-прежнему составляет примерно 9000 – 10 000 евро.

Рост объемов автокредита, по словам Пехтер, происходит прежде всего именно за счёт увеличения спроса, а не за счёт увеличения предоставляемых в кредит сумм.

«Люди в Эстонии уже несколько лет откладывают покупку автомобилей из-за роста цен и процентных ставок. Вероятно, сейчас мы пришли к тому, что многие уже просто вынуждены менять свой автомобиль на более новый. Кроме того, пожалуй, можно говорить и о том, что опасения по поводу автомобильного налога также оказывают большее влияние на покупателей подержанных автомобилей, которые не могут позволить себе новые электромобили или гибридные автомобили. Сейчас они стараются успеть заменить свой старый автомобиль на более новый до того, как цены вырастут в связи с повышением налога на доступные дизельные и бензиновые автомобили», – пояснила Пехтер текущее состояние авторынка.

По данным AMTEL (Эстонский союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей), объtм продаж новых легковых автомобилей в феврале сократился на 9,8 процента по сравнению с показателями начала года – было продано 1440 автомобилей. За два первых месяца текущего года продавцы автомобилей передали клиентам 3017 новых легковых автомобилей, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля гибридных автомобилей по-прежнему остается самой большой – более 46% всех проданных легковых автомобилей. Свои электромобили в феврале получили 89 покупателей, на долю электромобилей пришлось 6% от общего объёма продаж. Доля бензиновых автомобилей составила 30% и дизельных – 17%.