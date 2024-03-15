Фото ⟩ Посольство России в Таллинне намывает окна перед выборами Путина

Граждане России, проживающие в Эстонии, могут участвовать в выборах здесь только на территории посольства РФ в Таллинне. Подобно тому, как российские дипмиссии здесь оказались в коме после полномасштабного вторжения России в Украину весной 2022 года - они были закрыты в Тарту и Нарве, - количество избирательных участков сокращено с прежних девяти до минимума.