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Фото ⟩ Посольство России в Таллинне намывает окна перед выборами Путина

rus.postimees.ee
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Посольство России в Таллинне готовится к выборам, которые официально оформят следующий срок полномочий главы государства Владимира Путина: в пятницу работник помыл окна здания.

Граждане России, проживающие в Эстонии, могут участвовать в выборах здесь только на территории посольства РФ в Таллинне. Подобно тому, как российские дипмиссии здесь оказались в коме после полномасштабного вторжения России в Украину весной 2022 года - они были закрыты в Тарту и Нарве, - количество избирательных участков сокращено с прежних девяти до минимума.

Посольство России сообщило, что на эстонско-российской границе будут созданы временные избирательные участки. Например, в Ивангороде всего в 140 метрах от границы и на юго-востоке Эстонии на пограничных пунктах Койдула и Лухамаа, а также недалеко от Саатсе.

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