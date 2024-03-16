Путин стал похож на хорька, а ватников Эстонии не переделать: карикатурист Игорь Поночевный

Шефроны ВСУ с рисунком Игоря Поночевного и футболка с оригинальным рисунком. Фото: фото из личного архива Игоря Поночевного

Делал марки для почты Украины. Было уже два блока. Делаю бесплатно. Я рассматриваю продажу работ не как заработок. Одно время в США я занимался строительством. 2018-2020 годы не было денег. Пошел на стройку, ремонты, плитка. И я гораздо больше зарабатывал. В Калифорнии это совсем другие цены. Рисунками я много не зарабатываю. Мои покупатели воспринимают плату, как поддержку. Чтобы я другим не занимался, а писал дальше. И эти рисунки для победы Украины приносят больше пользы, чем если бы я месил бетон.

- А победа неминуема?

- Весь мир так настроен. Даже если Трамп придет и больше не даст ни копейки. Финляндия помогает. Канада помогает. И другие.

- Вы - питерский человек. Есть место, которое вспоминаете?

- Глупое занятие. Я там жил на Васильевском острове. На Малой и Беринга. Васильевский остров – это место откуда можно не выезжать вообще. Такая Христиания местная, как в Копенгагене. Своя тусовка. Свои законы. Тусовался там вокруг университетской братии всегда. Могу сказать, что сейчас скорее не места не хватает, а интеллектуальных разговоров живых. Люди важнее, чем места.

- Вернетесь, если гэбье перестанет кусаться?

- Не знаю. Народ то злой. В основном то я конфликтовал с простыми людьми. Там ведь если за тобой органы не бегают, то бегают активисты всевозможные. И ведь они многие искренние. Вообще стоит присмотреться к тем, кто громче всех орет. Причем везде. А громче всего орут и с кетчупом бегают те, кто больше всего боится, что их самих в нелояльности обвинят. И этих чуваков я тоже стебу. У меня есть рисунки про белые пальто. И когда меня начинают спрашивать, что я хотел этим сказать, говорю, что я самого себя так критикую.