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Путин стал похож на хорька, а ватников Эстонии не переделать: карикатурист Игорь Поночевный

Интервью Rus.Postimees
Владимир Путин на карикатуре Алеши Ступина выглядывает из унитаза украшенного золотом, 2023 год. Фото: facebook.com/aleshastupin
Иван Скрябин
, журналист
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Его антипутинские карикатуры взорвали интернет еще десять лет назад. Тогда он рисовал крымнашистов и путинистов от имени семилетнего мальчика Алеши Ступина из подмосковного города Реутов. Сегодня мальчик вырос, и автор не скрывает своего лица. Rus.Postimees поговорил с художником из Калифорнии Игорем Поночевным.

Выпускник ленинградского художественного училища имени Серова много лет не брал в руки краски, пока в 2014 году Россия не оккупировала Крым. Тогда и родился мальчик Алеша Ступин и его рисунки с ликующей гопотой, которые полюбили и противники Путина, и те, кого некоторые называют термином «ватники». В большом интервью Игорь Поночевный рассказал Rus.Postimees о фанатах Путина в США, миссии карикатуриста и своем отношении к путинистам Эстонии.

Игорь Поночевный в футболке со своей картиной, 2022 год.
Игорь Поночевный в футболке со своей картиной, 2022 год. Фото: facebook.com/aleshastupin

- Игорь, рад сообщить, что у нас с вами есть общие друзья, которые с вами учились в 80-е в училище имени Серова. Помнят вас. Передают привет.

- Спасибо. Но я сам плохо помню то время. Помню, что с нами недолго учился Виктор Цой.

- Вы знаете, что в Таллинне есть люди, которые ментально все еще живут в СССР?

- В Америке то же самое. Я как переехал сюда, окунулся в прошлое. Люди ходят с барсетками в спортивных штанах! Все жутко провинциальное.

- Только вслух такое нельзя говорить!

- Это сейчас нельзя. А в 2015, когда я приехал, я много писал об этом. Местные очень бесились. Но это люди моего поколения. Они в России не были лет 25. И они так и живут в том времени. Для них еще актуальным воспоминанием остается спирт Royal (улыбается).

- Вопрос вашего фаната, моего эстонского друга: «Вы начинали в образе мальчика в коротких штанишках. Потом каминг-аут. Ваш месседж вырос из пятилетнего Алеши во взрослого Алексея, или вам все еще важно сохранять прозрачный взгляд ребенка на людоеда и его империю?»

- Ситуация была сложнее. У меня не было идеи стать карикатуристом. Была идея стебать и высмеивать этих товарищей изнутри. Рисовать от имени сына пламенных патриотов, который вот так видит, а получается все наоборот.

Идея многим понравилась. И сейчас часто слышу, что многим больше нравились те ранние работы. Потому что они более тонкие и интеллектуальные.

Но поскольку аудитория расширялась, добавлялись простые люди, язык должен был стать другим. Пошли вопросы: «А что имеется в виду?» «А может быть ты действительно за Путина?» - так и спрашивали. И поэтому Алеша Ступин сильно трансформировался с годами. По сути, сейчас это уже другой персонаж. Отсылка к Алеше - это просто дань эпохе. Но внутри Алеши уже все другое.

- То есть Алеша просто подрос? Пьет портвейн, хамит родителям?

- Да, это другой человек. Для меня Алеша сейчас остался способом спрятаться от людей, которые будут меня искать. Когда меня начнут вносить в список иностранных агентов, пусть запутаются. И до сих пор не внесли, потому что они не в курсе, кто такой Алеша Ступин. Даже те, кто покупают мои картинки и холсты, говорят иногда: «А как там мальчик Алеша поживает? Привет ему!» Людям привычно жить в информационном шуме, далеком от реальности.

- Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны, сказал герой культового фильма Гая Ричи.

- Ну да. Поэтому я все это делаю намеренно. Мое творчество таких людей очень сильно злит. Бесятся натурально. Писали и пишут много. До войны мне в личку оскорбления лично писал Милонов (бывший петербургский депутат, депутат Госдумы РФ, который является автором закона о запрете «пропаганды ЛГБТ» и многих других человеконенавистнических инициативприм.ред.). Я сохранил скриншоты на память.

- А ведь он был вечным помощником. Сначала у одного из лидеров демократической оппозиции Галины Старовойтовой, а потом у лидера петербургских «единоросов».

- Я ту тусовку знаю лично. Я ходил в парламент Петербурга много до 1993 года. У меня там родственники были депутатами в комиссии по законодательству. Те, которые еще демократы были. Я лично знал Диму Козака, который тогда был стажером прокуратуры (после прихода к власти Путина был многолетним вице-премьером правительства РФ, а ныне замглавы путинской администрации - прим.ред.).

Помню, что там был смешной момент, когда решили в питерском парламенте сделать первую выставку художественную. Сделали копии картин из Русского музея. Штук 30-40. Выставили. И депутаты решили, что это продажа. И не копий, а оригиналов. Была натуральная драка. Картины продавались по 500 баксов. Депутаты поверили, что это распродажа собрания Русского музея! Такой был уровень у них интеллектуальный.

- То есть аудитория Алеши Ступина не сильно поменялась с тех пор.

- Не сильно (улыбается).

- Помните момент, когда вы Путина нарисовали первый раз?

- У Алеши все рисунки сначала были про Путина. Самый первый я сделал в 2014 году. До этого он мне не был нужен, не рисовал раньше. Это было на следующий день после того, как случился «крымнаш». Взял небольшой кусок картона. Даже не А4. Нарисовал черным карандашом двух ватников, а между ними портрет Путина. Ватники с бутылками и флажками. Радуются. Работа называется - «Папа и дядя Сережа празднуют над фашистами».

И картинка стала вирусной. Все, кто только можно, запостили. «Вот описание нашей эйфории!» - писали люди. Кто-то решил, что ребенок, написавший эту картинку, искренне радуется. После этого я подумал, что надо делать дальше. Сначала на обычной бумаге. Потом на хорошей. И пошло, поехало.

- От Путина отвлечемся. У вас был же другой частый герой до войны - Александр Лукашенко. Он у вас был придворным псом еще до фактического подчинения Путину. Лукашенко от питерской кухни далеко. Откуда он возник?

- Моя тусовка частично белорусская, поскольку у меня супруга имела паспорт Беларуси. Особенно когда Clubhouse начался со всеми его комьюнити. Как раз были протесты в то время. Верили, что что-то изменится. Я его поэтому долго рисовал.

- Мне кажется, или я вижу в ваших работах иронию о том, что человек стал шестеркой у того, кто сам был шестеркой?

- А по-другому и не могло произойти. Там всегда сверху будет тот, у кого банда сильнее. А второй будет его собачкой. Это логика их существования. О том, что помощник Собчака Путин - случайный человек во власти - говорили в свое время вообще все. Попал и начал обустраиваться. Обустроился.

- Вы считаете его питерским? У него корни-то подмосковно-тверские.

- Думаю, что он питерский для московских. Для москвичей все, кто оттуда - питерские. Плюс был же популярный сериал про петербургские 90-е - «Бандитский Петербург». Город демонизирован. Думаю, что это повлияло тоже. Кстати, я знал брата автора «Бандитского Петербурга». Это же книга Андрея Константинова, а его младший брат – адвокат. Он был женат на подруге моей родной сестры. Мы общались. Но не со старшим братом. Он мне не нравился.

- Вы как-то рассказывали, что фанаты Путина есть даже в Калифорнии, где вы живете. Откуда они в Эстонии, понятно. Но там-то они откуда, как проползают?

- Эмиграция, которая смотрит российское телевидение. И смотрят почти все.

- Зачем, живя в Америке, это смотреть?

- Потому что там говорят по-русски. Прихожу в дом к знакомым. С утра до вечера крутятся все российские сериалы. Про ментов, про ФСБшников и так далее. И это здесь повсеместно. И это они смотрят круглосуточно. Американское ТВ не многие смотрят.

Во-вторых, те, кто уехал в советские времена, связывают себя не с конкретной страной Россией, или Украиной, а с СССР. Есть тут дед каменщик. Один сын у него героиновый наркоман, и второй балбес. Дочка вроде нормальная. Так вот, этот дед буквально ненавидит Америку. Так и говорит: «Все, что было в моей жизни хорошего, это когда я работал в Москве каменщиком». Сам он при этом родился в Украине. Есть люди, которые Путина любят именно за то, что видят в его действиях восстановление СССР, то есть, как им кажется, их советского прошлого.

- То есть люди любят того, кого России навязал Ельцин? Тот самый Ельцин, который уничтожил их любимый СССР?

- Они это никак не хотят понять. Более того, для них Путин - антипод Ельцина. Ельцин - пьяница, который развалил страну, а Путин - «настоящий офицер», который восстановил. Популярная точка зрения. И все эти люди при этом являются любителями Трампа. Для них и Трамп - настоящий мужик, который сделает Америку нормальной. Два таких героя-собирателя земель. Любят их примерно одинаково.

- И это мне рассказывает человек из Калифорнии, где вроде бы как образованный народ живет…

- В других штатах ситуация еще хуже. Я видел главного режиссера детского театра в пригороде Атланты. Молодой парень. Он страдает, что в Москве у него был бы свой театр, что там гораздо лучше, что тут его реднеки окружают. И это вылезает из людей, просто когда они сталкиваются с местными неудобствами и не имеют возможностей хорошо интегрироваться. Начинается ностальгия. Верят, что в Москве бы стали директорами «Газпрома». И ведь это так везде работает. Любой мигрант не реализовавшийся вспоминает прошлое, идеализирует его. И это не обязательно русских касается, но и любых других выходцев из СССР.

- На ваш взгляд, ваши работы помогают людям оглядываться на самих себя? Я вижу, как какие-то гопнические замашки прошлого, которые всегда были признаком тупизны, у современной молодежи становятся элементами едва ли не гордости.

- Скорее, мои картинки для того, чтобы просто постебаться, чем для развития сознания людей. Но иногда я замечал, что и ватники смеются над рисунками. Если рисунок смешной, то даже они начинают смеяться сами над собой. Поэтому я еще верю, что воздействовать можно через смех. Возможно, смех поможет необходимым переменам в головах.

- Кто из персонажей, кроме Путина и Лукашенко, остается в топе?

- Все очень любят картинки с Кадыровым. У него единственного, пожалуй, нет реальных общественных защитников. Если Путина защищают ватники, а Лукашенко некоторые жители Беларуси, то людей, которые бы защищали Кадырова, нет. И поэтому Кадыров сегодня самый популярный, пожалуй.

Иногда я рисовал Трампа, но каждый раз сталкивался с очень негативной реакцией со стороны именно русскоязычных. И Трампа поддерживают самые разные группы. И те, кто за Украину, и те, кто против. Для них всех он - человек, который вернет все взад, сегрегацию и прочие прелести. Надо понимать, что в это верят люди, у которых есть свои герои, свои спикеры, которых мы с вами не слушаем.

Тема границы с Мексикой для них вообще святая уже. Хотят, чтобы Америка закрылась, став островком, где останется их идеальный образ времен СССР из передач Бовина «Международная панорама» с ковбоями на белых конях, стриптизом, долларами и Шевроле. И чтобы афроамериканцы сидели в автобусе где-то отдельно. Искренне хотят это вернуть. Верят, что это возможно, если начать с границы, а нелегалов выкинуть обратно.

Классические советские традиционалисты. Грета Тунберг для них красная тряпка. У меня есть картина с ней. Постоянно вожу на выставки, наблюдаю, как народ бесится, расхаживая вокруг именно этой картины.

Но эта картина - такой жупел, чтобы их дразнить. Как еще дразнить, когда всех Трампов купили? Хотя именно ватники иногда хотят купить Грету. Убеждаю всех, кто морщится, что я ее не прославляю. Я над ней, наоборот, стебусь. Эту картину можно по-разному понять.

- Реднеков легко обмануть?

- Русские себя не считают реднеками. Русские трамписты - это, как правило, бывшие инженеры. Не только строительные рабочие за него. А среди американцев много любителей теорий заговоров. Они верят по влиятельные силы, которые всем руководят тайно. Трамп же простой для них человек, который понятно говорит.

- Степень его моральности - не проблема для них?

- Тут же начинается такое: «Да все такие! Клинтоны такие же!»

- Клинтон на саксофоне играет!

- Для них и это аморально. И Хилари для них аморальна. А Байден для них - выживший из ума персонаж, который ничего не соображает, а им руководят Сорос и Гейтс вместе с армией педофилов. Трампа же называют несистемным, поэтому он «наш».

Один молодой русскоязычный парень тут голосовал за Трампа на выборах в прошлый раз, а потом на праймериз проголосовал за Сандерса. То есть за левака. Я уточнил, что случилось. И мне было сказано, что Сандерс такой же, как Трамп! Идея, что если взять несистемного, и тогда все изменится к лучшему, очень сильно укоренена в простых людях тут.

- У вас папа Римский после его известных цитат о переговорах между Киевом и Москвой стал реинкарнацией Пригожина. Случайно или намеренно?

- Они просто очень похожи.

- С орденом на груди Франциск получился чистым Евгением Викторовичем.

- Кстати, да… Я об этом не подумал. Орден героя России делает из Папы Римского Евгения Пригожина.

- Вас удивляет, что как только Пригожина убили, все о нем забыли? С Путиным так же будет?

- Не думаю. Все-таки у Пригожина не было такой народной поддержки, как есть у Путина. Мне кажется, что у Путина есть большая реальная аудитория. Те, кто его долго и осознанно поддерживают.

- Разве время не работает против него? 25 лет в этом году. Вы много знаете счастливых браков с такими сроками?

- Это то же самое, что со Сталиным было. Кого Сталин из обывателей задолбал? Никого. Все воспринимали это как нормальное явление - бессменный руководитель, который не может отдать страну другому, потому что другой ее развалит. Все то же самое сегодня. Время работает на Путина, а не против него. Время цементирует отношение к Путину.

- То, что аншлюс Крыма будет иметь большие последствия, вы осознали в 2014 году сразу. Вы рассказывали об этом в прежних интервью. Вы уехали из РФ. Прошло 10 лет. То, что сегодня творит российская власть на фоне событий десятилетней давности, это как врубить Вагнера на всю после Киркорова. Вы верите, что Путина ждет судьба Гитлера? Что зло проиграет, как тогда.

- Путин хитрее. Он не начинает ядерную войну, не гонит танковые дивизии на Европу. Поэтому он в глазах европейцев еще не Гитлер. Многие в той же Америке воспринимают события в Украине как внутриполитическую картинку. Большая империя развалилась, теперь как в Югославии. Когда Путин захватил Крым, для меня было ясно, что не остановится он. Другое дело, что невозможно было представить, что произойдет все так, как произошло в феврале 2022 года. Ввод армии по всем фронтам. Я думал, что он будет продолжать небольшими группами зеленых человечков свергать местные власти в отдельных районах. И я думаю, что войну он хотел начать раньше. Ковид ему помешал.

- Так почему же не будет ответа, как было с агрессорами XX века?

- Все боятся ядерного оружия.

И повторю, на западе есть точка зрения, что все не так однозначно. Достаточно послушать Ноама Хомского. И он продвигает это среди интеллектуалов Америки. И это личная убежденность. И среди европейских интеллектуалов это все актуально. Они Дугина приглашали же еще в 2022 году (философ, который годами пропагандировал войну в Украине, попал под санкции ЕС только в октябре 2022 годаприм.ред.). Слушали, что он говорит!

Помню, что многие мои собеседники считали, что я сгущаю краски после Крыма. А после 24 февраля 2022 года сказали, что я был прав.

- Вы понимаете, почему вы сразу поняли, что это война и это надолго?

- Не знаю. Но я помню, что я был постоянно удивлен, что другие этого не понимали. «Забей, нам же теперь будет лучше! У нас теперь больше территории!» - такое говорили мне тогда. И никто не понимал, что дальше по этой логике может начать действовать вообще кто угодно, в том числе в отношении России. «Ерунда», - говорили мне. И я понял, насколько всем было все равно. Понял, что именно поэтому мы зайдем далеко…

- После начала полномасштабной войны вы стали работать прямолинейно. Можно сказать, что это уже пропаганда. Убить дракона можно только методами дракона? Вам не страшно за самого себя?

- Я стал делать политические плакаты, да. Вот идет полномасштабная война. Надо стать рупором, чтобы помогать жителям Украины и украинским солдатам. В этом смысле мой стиль поменялся. Согласен. Но этот стиль диктуют мне условия. Естественно, это доходит быстрее и лучше. Люди меньше задумываются о содержании. Лучше - значит больше охват. Раньше стебались вместе со мной интеллектуалы, при этом спорили о смыслах. А теперь все просто, ярко, доступно. Мое искусство стало более массовым. Оно таким и должно быть в условиях войны.

- Вам не кажется, что самое просто изложенное, но внешнее воздействие не имеет смысла, пока человек сам не задумается?

- Естественно. Невозможно поменять мировосприятие или мировоззрение. Есть сложившееся мнение, его не переделать. Вспомните историю с вакцинированием. Есть убеждение у людей, что это бессмысленно, и переубедить не получится. Чем больше убеждаешь, тем больше уверенности в правоте. Поэтому я и стебусь постоянно. И иногда люди начинают смеяться. И это единственный способ. Когда ватник смеется вместе с тобой, он может задуматься над тем, почему смешно.

- В морду можно получить.

- Одни могут, да. Но другие задумываются: «Может, я сам дурак?» И это единственное, что может работать. Ничего другое не сработает точно. Это как у Сократа было. Надо не убеждать собеседника, а вопросы ему задавать, чтобы он сам на них ответил. Сам ответил, значит, сам подумал. И здесь так же. Разозлил рисунком, озадачил. И он задумался. Верю в это. Либо пусть от смеха тромб оторвется. Хотя это не очень так хорошо говорить, наверное, после истории с Алексеем Навальным… Я лишь о том, на что я надеюсь. Я давно еще отвечал на вопросы на что я надеюсь: пусть у тех, кто тонет в злости, от злости, вызванной еще и моими картинками, тромб оторвется.

- Вы за сколько нарисуете Путина? Карикатурист Елкин говорил, что может за несколько секунд с закрытыми глазами. Он его тоже годами рисовал и уже рука помнит.

- Путин же видоизменился за эти годы. Особенно, за эти два. И очень сильные изменения на физиономии. Елкин рисует старого Путина. Лампового (улыбается). А я внимательно разглядываю фотки с Путиным. У него сильно заострился нос на фоне войны. Он уже не курносый, а остроносый. На хорька стал похож. Подбородок у него становится уже кащеевским. У него уже со скулами что-то опять пошло в другую сторону. Постоянно гуляет весь. Эти изменения стараюсь отражать, чтобы было похоже.

- Он у вас и цвет меняет постоянно.

- Бывает разным, да. Но обычно зеленоватый. Как лягушка или жаба.

- Готовы рисовать его еще лет двадцать? Он собирается жить долго.

- (Пауза) Готов…

- Но не хотелось бы?

- Да… Скажем так: я могу рисовать его и двадцать лет еще, но не очень пока готов (улыбается). И если протянет еще лет двадцать он, я не удивлюсь, пожалуй… Сейчас я уже вообще ничему не удивляюсь.

- Как вы думаете, Путин способен обмануть своих фанатов в странах Балтии настолько, чтобы они вышли из-под контроля? В этом году много говорится о рисках войны на территории ЕС. Сейчас за Путина народ опять потянулся голосовать.

- Думаю, у него нет денег на новую войну.

- Я о том, как местные голосуют за Путина. Круче, чем в Чечне. Если результаты прошлых выборов посмотреть. Вопрос в том, можно ли, нужно ли что-то пытаться объяснить тем, кто, сидя в Европе, продолжает верить в Путина и ждет его?

- Это система ценностей, уже сложившаяся. Я думаю, никакими убеждениями или уговорами их не переубедить. Они заколдованные.

- Вы продаете свои рисунки. Кто дороже продается?

- У меня все рисунки по одной цене. Что Путин, что Лукашенко, что Кадыров все по одному прайсу. 200 долларов один рисунок. Это ватман плотный. Он побольше, чем А4. В Америке это в дюймах 9 на 12. Рисую карандашом, потом тушью. Но сначала я бумагу покрываю тушью грецкого ореха. Фон становится более приятным, под старину. Потом карандаш. Сверху тушь. Либо черная, либо грецкого ореха того же, но более плотная. Вообще, это техника Леонардо Да Винчи и Рембрандта. Они работали тушью грецкого ореха. Она очень приятная, коричневатая. А поскольку это все связано с Путиным, коричневый цвет очень актуален (улыбается).

- Фекалии и Путин у Алеши Ступина - это давний бренд. И Путин теперь может говорить, что его пишут по технике Да Винчи!

- Иногда красная тушь нужна еще, да. И потом цветные карандаши. Так что у меня чуть дольше, чем у Елкина. Пожалуй, несколько часов.

- Спрос же велик, почему прайс не растет?

- Спрос велик. Но есть люди без денег. Те же ребята из Украины, которые осели в Европе сейчас. Им нравится картинка, спрашивают. Но не могу я с них больше попросить. Некоторые покупают потому. Что верят. Что потом это будет дорого стоить. Рассуждают о том, кто вообще рисует эпоху сейчас. «Тот, тот и ты, поэтому и покупаем тебя», - объясняют. Холсты идут дороже. По полторы тысячи. Но для США это все easy price. Из Балтийских стран покупают. Основные покупатели из Латвии и Литвы. И из Эстонии покупали.

- Никто не наезжает, что вы наживаетесь на чужом горе? У нас тут были примеры того, как некрасиво иногда связаны темы солидарности с жертвами и заработков на них.

- Я сам себя иногда критикую. Но ни от кого такого не слышал. Вот только что сделал бесплатно шеврон ребятам в Украине. Очень благодарили. Сказали, что я очень много делаю для Украины. Даже больше, чем любой другой. А это ребята из ВСУ. Сделал батальонный шеврон.

Шефроны ВСУ с рисунком Игоря Поночевного и футболка с оригинальным рисунком.
Шефроны ВСУ с рисунком Игоря Поночевного и футболка с оригинальным рисунком. Фото: фото из личного архива Игоря Поночевного

Делал марки для почты Украины. Было уже два блока. Делаю бесплатно. Я рассматриваю продажу работ не как заработок. Одно время в США я занимался строительством. 2018-2020 годы не было денег. Пошел на стройку, ремонты, плитка. И я гораздо больше зарабатывал. В Калифорнии это совсем другие цены. Рисунками я много не зарабатываю. Мои покупатели воспринимают плату, как поддержку. Чтобы я другим не занимался, а писал дальше. И эти рисунки для победы Украины приносят больше пользы, чем если бы я месил бетон.

- А победа неминуема?

- Весь мир так настроен. Даже если Трамп придет и больше не даст ни копейки. Финляндия помогает. Канада помогает. И другие.

- Вы - питерский человек. Есть место, которое вспоминаете?

- Глупое занятие. Я там жил на Васильевском острове. На Малой и Беринга. Васильевский остров – это место откуда можно не выезжать вообще. Такая Христиания местная, как в Копенгагене. Своя тусовка. Свои законы. Тусовался там вокруг университетской братии всегда. Могу сказать, что сейчас скорее не места не хватает, а интеллектуальных разговоров живых. Люди важнее, чем места.

- Вернетесь, если гэбье перестанет кусаться?

- Не знаю. Народ то злой. В основном то я конфликтовал с простыми людьми. Там ведь если за тобой органы не бегают, то бегают активисты всевозможные. И ведь они многие искренние. Вообще стоит присмотреться к тем, кто громче всех орет. Причем везде. А громче всего орут и с кетчупом бегают те, кто больше всего боится, что их самих в нелояльности обвинят. И этих чуваков я тоже стебу. У меня есть рисунки про белые пальто. И когда меня начинают спрашивать, что я хотел этим сказать, говорю, что я самого себя так критикую.

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