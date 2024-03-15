Доклад ООН: российские силы в Украине пытают, калечат и насилуют пленных

«Комиссия расследовала дополнительные случаи пыток со стороны российских властей. В соответствии со своим нынешним мандатом она сосредоточила свое внимание на случаях пыток в 11 местах содержания под стражей, семи на подконтрольных России территориях в Украине и четырех в Российской Федерации. Жертвами являются мужчины и женщины. большинство составляют мужчины в возрасте от 21 до 58 лет», - сообщил Эрик Мозе.

Протест. Фото: Reuters

Один из бывших заключенных рассказал следователям, что в какой-то момент боль стала настолько невыносимой, что он начал умолять своих истязателей о смерти.

Российские дезертиры, в свою очередь, подтверждают, что старшие офицеры отдают своим подчиненным распоряжения «работать жестко, жалости не проявлять».

В докладе зафиксированы случаи изнасилования и другого сексуального насилия, совершенного в отношении женщин при обстоятельствах, которые также приравниваются к пыткам.

В нем также подробно описаны случаи пыток сексуального характера и угрозы изнасилования в отношении военнопленных-мужчин.

Разграбление культурных ценностей

Следователи впервые подробно расследовали разграбление Россией украинских культурных ценностей и архивных документов.

Это касается, в частности, города Херсона, который был впервые оккупирован российскими войсками в марте 2022 года, а затем освобожден примерно восемь месяцев спустя.

В последние недели оккупации в октябре и ноябре 2022 года, как утверждают авторы доклада, российские власти передали в оккупированный Крым предметы культуры из Херсонского областного художественного музея и архивные документы из Государственного архива Херсонской области.

«По подсчетам сотрудников обоих учреждений, изъято более десяти тысяч предметов из музея и 70 процентов документов из главного здания Государственного архива», - говорится в сообщении ООН.

Бомбардировки и вывоз детей

В докладе подробно описаны и неизбирательные бомбардировки мирных жителей, больниц и культурных объектов, а также происходящие в оккупированных Россией городах пытки, изнасилования и убийства мирных украинцев.

Следователи, по их словам, также нашли дополнительные доказательства того, что украинских детей незаконно переправляли в районы, находящиеся под контролем России.

Приведены доказательства и других военных преступлений и преступлений против человечности, за которые виновные должны понести ответственность.