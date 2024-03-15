Фото ⟩ Инструкторы Сил обороны Эстонии займутся подготовкой украинских солдат в Великобритании

«Украина борется против полномасштабной агрессии Российской Федерации уже более двух лет. Для защиты своей независимости и сохранения территориальной целостности, она полагается на поддержку своих союзников. Мы отправляем в Великобританию наших кадровых военных и инструкторов-резервистов для обучения украинских солдат базовым навыкам: действиям на поле боя, обращению с оружием и стрельбе», - заявил начальник Генерального штаба Сил обороны генерал-майор Энно Мытс.

Перед отправкой подразделения инструктора в запасе прошли недельный курс подготовки в военном городке Тапа.

«Главной целью этого курса являлось повышение квалификации наших инструкторов, чтобы они сумели предоставить профессиональное обучение украинским солдатам», - сказал командир подразделения лейтенант Марек Хярмаск.

Подразделение численностью до тридцати человек отправится в Великобританию в середине марта, в его состав входят кадровые военные и резервисты-добровольцы. Продолжительность одного цикла обучения составляет два месяца.

«Для меня это огромная честь обучать украинских солдат и делиться с ними своим опытом. Я считаю, что сегодня самая большая цель в мире – помочь Украине отбросить оккупантов», - отметил рядовой в запасе Герман Баринов, который ранее служил на Украинском фронте пехотинцем и медиком 21 месяц.

«Как и все остальные я принял это решение добровольно – мы хотим помочь Украине защитить себя», - добавил младший лейтенант Андрес Хакманн.

Эстония присоединилась к учебной миссии Великобритании Interflex в январе этого года. Помимо Эстонии базовую подготовку украинских солдат осуществляют страны Скандинавии, Балтии, Австралия, Новая Зеландия и Канада.