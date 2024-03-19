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А если там наркотики или что-то похуже? Новая услуга Bolt и Forus вызвала обеспокоенность

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Посылка. Иллюстративное фото.
Посылка. Иллюстративное фото. Фото: Pexels

С недавнего времени в приложениях Bolt и Forus можно заказать такси, с помощью которого каждый сможет легко и быстро отправить посылку или, например, забрать что-нибудь из посылочного автомата. Однако эта услуга вызывает ряд вопросов.

Недавно Rus.Postimees рассказывал историю, когда человек, который решил отказаться от своего котенка, воспользовался услугой такси, чтобы сдать животное в приют.

Давайте представим ситуацию, в которой человек решил отправить кому-то запечатанную посылку, содержащую нечто запрещенное: наркотики, алкоголь, оружие и т.д. Или, что еще хуже, например, взрывчатое вещество. Сможет ли он это сделать?

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