С недавнего времени в приложениях Bolt и Forus можно заказать такси, с помощью которого каждый сможет легко и быстро отправить посылку или, например, забрать что-нибудь из посылочного автомата. Однако эта услуга вызывает ряд вопросов.
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А если там наркотики или что-то похуже? Новая услуга Bolt и Forus вызвала обеспокоенность
Недавно Rus.Postimees рассказывал историю, когда человек, который решил отказаться от своего котенка, воспользовался услугой такси, чтобы сдать животное в приют.