Шведы стали гораздо меньше выпивать: в чем причина?

По данным Шведского совета по информации об алкоголе и других наркотиках, в 2023 году шведы старше 15 лет выпивали в среднем 8,6 литров алкоголя на человека.

Прошлогодний показатель был на 2,7 процента меньше, чем в 2022 году, и это самое большое годовое снижение с 2014 года, если не считать 2020 года, где свое роль сыграл коронавирус.

«Это показывает, что экономическая ситуация в 2023 году также повлияла на покупку алкоголя», - сказал исследователь Бьорн Тролдален.

«Девальвация шведской кроны и рост цен на топливо повлияли на импорт», - добавил он.

Экономика Швеции сократилась на 0,3 процента в 2023 году, что является одним из худших результатов в Евросоюзе.

В Швеции действует монополия на продажу алкоголя, а это значит, что алкоголь крепостью более 3,5 процентов можно купить только в барах и ресторанах, а также в специализированных магазинах Systembolaget.

В 2023 году на долю Systembolaget пришлось 70 процентов всего потребления алкоголя.

Шведы в целом стали пить меньше алкоголя, с 2014 года снижение составляет около десяти процентов.