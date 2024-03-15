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Привет, папа! ⟩ Жителей Эстонии предупреждают о новой схеме обмана

Кевин Вольтер
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Мошенники используются для отправки сообщений различные приложения для общения.
Мошенники используются для отправки сообщений различные приложения для общения. Фото: Cris Faga

В Раквереское отделение полиции поступили сообщения об интернет-мошенниках, которые применили совершенно новый подход, чтобы заполучить чужие деньги. Если до сих пор людям предлагали возможность инвестировать, преступники представлялись сотрудниками полиции или банка, теперь людям пишут в более фамильярном стиле.

Сообщение в WhatsApp, отправленное с эстонского номера, создает впечатление, что пишет ребенок потенциальной жертвы. Сначала отправляется сообщение, в котором мошенник, изображающий из себя ребенка, утверждает, что у него новый номер, и просит жертву нажать на ссылку, чтобы отправить сообщение.

Однако человек, сообщивший полиции о схеме мошенничества, подыграл и после того, как «ребенок» попросил сумму в 1200 евро, посоветовал ему дома взять необходимую сумму наличными.

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