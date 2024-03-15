В Раквереское отделение полиции поступили сообщения об интернет-мошенниках, которые применили совершенно новый подход, чтобы заполучить чужие деньги. Если до сих пор людям предлагали возможность инвестировать, преступники представлялись сотрудниками полиции или банка, теперь людям пишут в более фамильярном стиле.
Для подписчиков
Привет, папа! ⟩ Жителей Эстонии предупреждают о новой схеме обмана
Сообщение в WhatsApp, отправленное с эстонского номера, создает впечатление, что пишет ребенок потенциальной жертвы. Сначала отправляется сообщение, в котором мошенник, изображающий из себя ребенка, утверждает, что у него новый номер, и просит жертву нажать на ссылку, чтобы отправить сообщение.