Привет, папа! ⟩ Жителей Эстонии предупреждают о новой схеме обмана

Сообщение в WhatsApp, отправленное с эстонского номера, создает впечатление, что пишет ребенок потенциальной жертвы. Сначала отправляется сообщение, в котором мошенник, изображающий из себя ребенка, утверждает, что у него новый номер, и просит жертву нажать на ссылку, чтобы отправить сообщение.