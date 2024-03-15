В пятницу, 15 марта, Европейская комиссия объявила о трех новых мерах по развитию европейской оборонной промышленности. Общая сумма бюджета этих программ составляет почти два миллиарда евро. Об этом сообщает Deutsche Welle, отмечая, что Еврокомиссия выделяет 513 млн евро из бюджетов ЕС и Норвегии на развитие производства боеприпасов, предусмотренных Законом о поддержке производства боеприпасов.
Брюссель выделил почти два миллиарда евро на развитие производства боеприпасов
Предполагается, что благодаря этому плану оборонная промышленность в Евросоюзе сможет нарастить мощности по производству снарядов до двух миллионов в год к концу 2025 года. Эту задачу будут решать более 30 отобранных Брюсселем проектов в пяти направлениях: взрывчатые вещества, порох, снаряды, ракеты, а также сертификация испытаний и ремонта.
При этом особый упор делается на первых двух сферах, которые пока являются узкими местами в производстве боеприпасов - на них будет направлено три четверти финансирования. Конкретно программа будет поддерживать проекты, увеличивающие годовые производственные мощности более чем на 10 000 тонн пороха и более чем на 4300 тонн взрывчатых веществ. Подписание грантовых соглашений с отобранными кандидатами ожидается в мае 2024 года.
Во-вторых, Еврокомиссия представила программу укрепления оборонной промышленности в ЕС посредством общих закупок и запустила соответствующие конкурсы. Рабочая программа с бюджетом 310 миллионов евро поддерживает общие закупки в трех областях: боеприпасы (в том числе снаряды и ракеты), противовоздушная и противоракетная оборона, поддержка действующих и замена устаревших систем вооружений.
Программа предполагает, что государства-члены Евросоюза могут назначить Украину и Молдову получателями определенного количества оборонной продукции в рамках совместных закупок. Страны ЕС могут подавать совместные заявки до 25 июля 2024 года.
В-третьих, Еврокомиссия отводит 1,1 млрд евро из Европейского оборонного фонда на развитие проектов ЕС в области оборонных исследований и разработок. Рабочая программа предусматривает финансирование проектов в важнейших оборонных областях, включая противодействие гиперзвуковым ракетам, разработку воздушных и наземных беспилотных аппаратов, а также обеспечение безопасной космической связи.
Программа готовит почву для создания оборонных систем следующего поколения, таких как вертолеты и грузовые самолеты среднего размера. Срок подачи предложений - 5 ноября 2024 года.