Поджог кабины и фейерверк на участке: в России арестовывают вандалов, саботирующих выборы Путина

Власти не сообщили, были ли протесты направлены против авторитарного главы государства Владимира Путина. По данным государственных СМИ, голосование продолжится в обычном режиме.

Независимое издание SOTA опубликовало видео, на котором пожилая женщина поджигает избирательную кабину на юге Москвы.

На видео видно, как женщина спокойно заходит в кабину и поджигает ее. Избирательный участок заполняется дымом, женщину арестовывают.

In the #Moscow region, an elderly woman tried to set fire to a voting booth pic.twitter.com/Q4jYG2BFIh — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2024

По данным SOTA, случай произошел в районе Марьино на юге Москвы.

На другом избирательном участке в Москве арестовали женщину за то, что она облила краской урну для голосования. Его обвинили в препятствовании осуществлению избирательного права.

🔥 In Yugra, a woman set fire to a polling station with a Molotov cocktail pic.twitter.com/A7kZ59u5Bh — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2024

Краску также использовали для срыва выборов в трех других регионах России: Воронеже, Карачаево-Черкесской Республике и Ростове.

В Ханты-Мансийске (Сибирь) была арестована женщина, которая пыталась поджечь урну для голосования коктейлем Молотова, сообщили власти.

⚡️ In #Russia, ballot boxes are being set on fire en masse, doused with bright green paint, and the "electoral process" is being disrupted in various ways.



Such incidents have already been recorded in #Moscow and #StPetersburg, as well as in smaller towns. pic.twitter.com/Q2XH8MsbJ2 — KyivPost (@KyivPost) March 15, 2024

В Челябинске полиция задержала мужчину, который запустил фейерверк на избирательном участке, сообщает агентство ТАСС.

Сообщения об актах вандализма также поступали из Санкт-Петербурга и аннексированного Крыма.