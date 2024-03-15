По меньшей мере восемь человек были арестованы по подозрению в актах вандализма на избирательных участках в первый день так называемых президентских выборов в России, которые начались в пятницу, сообщили чиновники.
Поджог кабины и фейерверк на участке: в России арестовывают вандалов, саботирующих выборы Путина
Власти не сообщили, были ли протесты направлены против авторитарного главы государства Владимира Путина. По данным государственных СМИ, голосование продолжится в обычном режиме.
Независимое издание SOTA опубликовало видео, на котором пожилая женщина поджигает избирательную кабину на юге Москвы.
На видео видно, как женщина спокойно заходит в кабину и поджигает ее. Избирательный участок заполняется дымом, женщину арестовывают.
In the #Moscow region, an elderly woman tried to set fire to a voting booth pic.twitter.com/Q4jYG2BFIh— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2024
По данным SOTA, случай произошел в районе Марьино на юге Москвы.
На другом избирательном участке в Москве арестовали женщину за то, что она облила краской урну для голосования. Его обвинили в препятствовании осуществлению избирательного права.
🔥 In Yugra, a woman set fire to a polling station with a Molotov cocktail pic.twitter.com/A7kZ59u5Bh— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2024
Краску также использовали для срыва выборов в трех других регионах России: Воронеже, Карачаево-Черкесской Республике и Ростове.
В Ханты-Мансийске (Сибирь) была арестована женщина, которая пыталась поджечь урну для голосования коктейлем Молотова, сообщили власти.
⚡️ In #Russia, ballot boxes are being set on fire en masse, doused with bright green paint, and the "electoral process" is being disrupted in various ways.— KyivPost (@KyivPost) March 15, 2024
Such incidents have already been recorded in #Moscow and #StPetersburg, as well as in smaller towns. pic.twitter.com/Q2XH8MsbJ2
В Челябинске полиция задержала мужчину, который запустил фейерверк на избирательном участке, сообщает агентство ТАСС.
Сообщения об актах вандализма также поступали из Санкт-Петербурга и аннексированного Крыма.