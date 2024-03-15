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Поджог кабины и фейерверк на участке: в России арестовывают вандалов, саботирующих выборы Путина

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Выборы в России.
Выборы в России. Фото: IMAGO/Vladimir Vyatkin

По меньшей мере восемь человек были арестованы по подозрению в актах вандализма на избирательных участках в первый день так называемых президентских выборов в России, которые начались в пятницу, сообщили чиновники.

Власти не сообщили, были ли протесты направлены против авторитарного главы государства Владимира Путина. По данным государственных СМИ, голосование продолжится в обычном режиме.

Независимое издание SOTA опубликовало видео, на котором пожилая женщина поджигает избирательную кабину на юге Москвы.

На видео видно, как женщина спокойно заходит в кабину и поджигает ее. Избирательный участок заполняется дымом, женщину арестовывают.

По данным SOTA, случай произошел в районе Марьино на юге Москвы.

На другом избирательном участке в Москве арестовали женщину за то, что она облила краской урну для голосования. Его обвинили в препятствовании осуществлению избирательного права.

Краску также использовали для срыва выборов в трех других регионах России: Воронеже, Карачаево-Черкесской Республике и Ростове.

В Ханты-Мансийске (Сибирь) была арестована женщина, которая пыталась поджечь урну для голосования коктейлем Молотова, сообщили власти.

В Челябинске полиция задержала мужчину, который запустил фейерверк на избирательном участке, сообщает агентство ТАСС.

Сообщения об актах вандализма также поступали из Санкт-Петербурга и аннексированного Крыма.

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