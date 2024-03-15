Латвийская авиакомпания Air Baltic, которая является перевозчиком с наибольшей долей рынка и в Таллинне, находится в тяжелом финансовом положении – за несколько месяцев необходимо найти 200 миллионов евро для выкупа облигаций.
Для подписчиков
Руководитель Air Baltic: Nordica летала на неправильных и старых самолетах
С другой стороны, экономические показатели компании в прошлом году были лучшими за время ее существования. Принадлежащими Air Baltic самолетами Airbus за первые два месяца года из Таллинна вылетело гораздо больше людей, чем за то же время в прошлом году.