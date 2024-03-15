МНЕНИЕ ⟩ Ладони россиян превратились в кулак: революции быть

Две недели назад мы с другом обсуждали ситуацию в России после смерти Алексея Навального. Друг учился в Ленинградском университете, и у него до сих пор остались разные источники, которые позволяют ему напрямую узнавать о том, что там происходит.

Убийство Навального убило надежду в российском обществе. Об этом уже достаточно написано за прошедшие недели. Но это не единственное изменение. «Разговоры закончились, - сказал один из друзей. - Если потребуется, будут приняты меры». И необходимость в этом есть. Короче говоря, возникла революционная ситуация.

Он вспомнил песню Виктора Цоя, которую услышал более тридцати лет назад на одной из улиц Ленинграда/Санкт-Петербурга. В песне «Кукушка» звучат следующие строки: «Солнце мое, взгляни на меня! Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох - дай огня».

Эта песня - из альбома, выпущенного в конце 1990 года, после гибели Цоя в автокатастрофе в Латвии. Цой считается антивоенным музыкантом. В его поколении по вечерам стучали в двери и забирали молодых парней в Афганистан. Протест, бунт и стремление к нормальной жизни были характерны для молодых людей в крупных городах России того времени. В 1991 году они вышли на баррикады в Москве. «Почему?» - спросил тележурналист. «Нас научил Вильнюс», - отвечали москвичи, имея в виду штурм вильнюсской телебашни в январе.