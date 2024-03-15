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МНЕНИЕ ⟩ Ладони россиян превратились в кулак: революции быть

Март Раудсаар
, руководитель редакции мнений Postimees
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Президент России Борис Ельцин произносит речь перед защитниками Белого дома.
Президент России Борис Ельцин произносит речь перед защитниками Белого дома. Фото: ITARR/TASS
  • Жизнь в России достигла переломного момента: вскоре мы увидим, как разворачиваются важные события
  • «Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох - дай огня!»
  • Ситуация в России безутешна, нарратив Путина мертв

Сегодня в РФ начались выборы, но написать я хочу не об этом. Жизнь в России достигла переломного момента, и вскоре мы увидим, как разворачиваются важные события. 

Две недели назад мы с другом обсуждали ситуацию в России после смерти Алексея Навального. Друг учился в Ленинградском университете, и у него до сих пор остались разные источники, которые позволяют ему напрямую узнавать о том, что там происходит.

Убийство Навального убило надежду в российском обществе. Об этом уже достаточно написано за прошедшие недели. Но это не единственное изменение. «Разговоры закончились, - сказал один из друзей. - Если потребуется, будут приняты меры». И необходимость в этом есть. Короче говоря, возникла революционная ситуация.

Он вспомнил песню Виктора Цоя, которую услышал более тридцати лет назад на одной из улиц Ленинграда/Санкт-Петербурга. В песне «Кукушка» звучат следующие строки: «Солнце мое, взгляни на меня! Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох - дай огня».

Эта песня - из альбома, выпущенного в конце 1990 года, после гибели Цоя в автокатастрофе в Латвии. Цой считается антивоенным музыкантом. В его поколении по вечерам стучали в двери и забирали молодых парней в Афганистан. Протест, бунт и стремление к нормальной жизни были характерны для молодых людей в крупных городах России того времени. В 1991 году они вышли на баррикады в Москве. «Почему?» - спросил тележурналист. «Нас научил Вильнюс», - отвечали москвичи, имея в виду штурм вильнюсской телебашни в январе.

Теперь история совершила полный круг. Молодым людям того времени за 50, и у них есть дети, достигшие того же возраста. Мне кажется, Россия повторяет циклы развития СССР, но гораздо быстрее. Пока был жив Навальный и не была мобилизована молодежь из Москвы и Санкт-Петербурга, неписаный общественный договор, казалось, был жив: «Мы вас не трогаем и вы нас не трогаете, каждый занимается своим делом, но, кроме всего прочего, власть под руководством Путина гарантирует восстановление гордости России и улучшение условий жизни».

Теперь уже ясно, что этого не произойдет. Вчера вечером я посмотрел видеоблог Константина Самойлова Inside Russia («Внутри России»). Самойлов работал менеджером в российском энергетическом секторе, но стал оппозиционером и сейчас живет в Узбекистане. В своих регулярных обзорах о России он много говорит об экономике, поскольку, по его словам, знает ее лучше всех.

Самойлов показывал кадры боевых действий в Белгородской и Курской областях. Война достигла территории России, и нет оснований полагать, что центральная власть сможет решительно стабилизировать ситуацию. Уже не первый раз мы видим кадры взрывов и пожаров из разных мест России. Это то, чего российские власти скрыть не смогли. Противоречий между официальной пропагандой и действительностью становится все больше и больше - как это произошло и в СССР.

Позавчера вечером дроны атаковали Москву, Тулу, Нижний Новгород и ряд других городов. Вчера вечером горел аэропорт в Сочи. Константин Самойлов процитировал недавнюю речь Путина: «В нынешней сложной международной ситуации внешняя безопасность и внутренняя стабильность являются особенно важными условиями социально-экономического развития России». Где сейчас эта внешняя безопасность и внутренняя стабильность? В чем они выражаются?

Самойлов охарактеризовал реальную ситуацию как неутешительную. Инфляция взлетела до небес, цены выросли. Курс рубля к доллару составляет 92 к одному. Россия почти ничего не производит и вынуждена импортировать большую часть товаров. Страну покинули около трех миллионов человек, в основном мужчины и в основном квалифицированные рабочие и специалисты. Россия потеряла большую часть целевых рынков для экспорта сырья. Все это вместе является самым большим ударом по российской экономике со времен распада СССР. Сбежали инвесторы.

Однако и так непростую ситуацию осложняет еще один фактор. Большая часть инфраструктуры сохранилась еще со времен СССР. Мало что обновили и отремонтировали, особенно на периферии. Все системы, включая системы центрального отопления и водоснабжения, начинают выходить из строя одна за другой. Денег на их ремонт нет, как и специалистов, которые могли бы выполнить эту работу. Они либо сбежали, либо на передовой.

Сюда же, к этому экономическому давлению, добавляется усиливающаяся угнетающая атмосфера, где по ночам вновь стучатся в двери.

Вновь процитируем Цоя: «Вот так... Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответь». 

Или вернемся во времена праотцов демократии Томаса Гоббса и Джона Локка (Локк родился в 1632 году), которые, как известно, тоже говорили о свободе воли. В 1624 году поэт Джон Донн написал заставляющие задуматься слова, которые вдохновили и Эрнеста Хемингуэя:

«Нет человека, который был бы как остров сам по себе, каждый человек есть часть материка, часть суши; и если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа, и так же, если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего; смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по тебе».

Заменяем в цитате «Европа» на слово «Россия», и эта цитата становится чрезвычайно актуальной: ведь Россия принадлежит культурному пространству христианства. И мученическая кончина Алексея Навального не осталась незамеченной. Неизбежно он станет святым. Несмотря на то, что российские власти сделали все возможное, чтобы сорвать похороны и предотвратить демонстрации, тысячи людей собрались вместе, чтобы скандировать имя убитого политика. Они поняли, что колокол души пробил не только для Навального, но и для всех них; он пробил для России.

Так что же произойдет дальше? Российская власть - это колосс на глиняных ногах. Проходящие президентские выборы показывают, что Путин боится - они превратились в фарс. Россияне это понимают. Больше никаких разговоров, время разговоров прошло. Предпринимаются действия, вопрос только в том, наступит ли февральская революция раньше октябрьской. Последнее не означает, как фигура речи, захват власти коммунистами. Нарратив Путина рухнул, дни его правления сочтены. Вопрос лишь в том, что или кто придет на смену.

Марш Пригожина на Москву показал, что так называемые правящие классы готовы пойти навстречу любому, кто предложит что-то новое. Пригожин, на самом деле, нового не предлагал, в его риторике царь был хорошим, он лишь хотел спасти царя от коррумпированного штаба, как уже ранее случалось в русской истории. По крайней мере, на словах.

Чтобы ответить на вопрос, что же будет дальше, необходимо задуматься о ключевых событиях новейшей истории России. Берия мог захватить власть после смерти Сталина, но ее захватил Хрущев. В 1991 году власть могли захватить старомодные путчисты, но сделал это Ельцин, который в последующие годы оттеснил Александра Руцкого и Руслана Хасбулатова, когда танки обстреляли горящее здание парламента.

Это означает, что вероятность рождения демократической России не является чрезмерно высокой, хотя и не является невозможной. Но очевидно, что на смену путинской истории должна прийти новая, а Путин ее предоставить не может. Так что рано или поздно кто-то придет ему на смену. К сожалению, уже не Навальный.

Если же чудо произойдет, и этой холодной весной зародится росток российской демократии, наш долг и долг остального демократического мира - тщательно согреть и защитить его.

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