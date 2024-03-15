МНЕНИЕ ⟩ Ладони россиян превратились в кулак: революции быть

Заменяем в цитате «Европа» на слово «Россия», и эта цитата становится чрезвычайно актуальной: ведь Россия принадлежит культурному пространству христианства. И мученическая кончина Алексея Навального не осталась незамеченной. Неизбежно он станет святым. Несмотря на то, что российские власти сделали все возможное, чтобы сорвать похороны и предотвратить демонстрации, тысячи людей собрались вместе, чтобы скандировать имя убитого политика. Они поняли, что колокол души пробил не только для Навального, но и для всех них; он пробил для России.
Так что же произойдет дальше? Российская власть - это колосс на глиняных ногах. Проходящие президентские выборы показывают, что Путин боится - они превратились в фарс. Россияне это понимают. Больше никаких разговоров, время разговоров прошло. Предпринимаются действия, вопрос только в том, наступит ли февральская революция раньше октябрьской. Последнее не означает, как фигура речи, захват власти коммунистами. Нарратив Путина рухнул, дни его правления сочтены. Вопрос лишь в том, что или кто придет на смену.
Марш Пригожина на Москву показал, что так называемые правящие классы готовы пойти навстречу любому, кто предложит что-то новое. Пригожин, на самом деле, нового не предлагал, в его риторике царь был хорошим, он лишь хотел спасти царя от коррумпированного штаба, как уже ранее случалось в русской истории. По крайней мере, на словах.
Чтобы ответить на вопрос, что же будет дальше, необходимо задуматься о ключевых событиях новейшей истории России. Берия мог захватить власть после смерти Сталина, но ее захватил Хрущев. В 1991 году власть могли захватить старомодные путчисты, но сделал это Ельцин, который в последующие годы оттеснил Александра Руцкого и Руслана Хасбулатова, когда танки обстреляли горящее здание парламента.
Это означает, что вероятность рождения демократической России не является чрезмерно высокой, хотя и не является невозможной. Но очевидно, что на смену путинской истории должна прийти новая, а Путин ее предоставить не может. Так что рано или поздно кто-то придет ему на смену. К сожалению, уже не Навальный.
Если же чудо произойдет, и этой холодной весной зародится росток российской демократии, наш долг и долг остального демократического мира - тщательно согреть и защитить его.