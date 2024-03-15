В директиве об энергоэффективности зданий, принятой Европарламентом, установлено, что в случае нежилых зданий к 2030 году должна быть достигнута реновация 16 процентов зданий с наихудшими показателями.

Технически это правда, что директива обязывает не частных владельцев, а государства-члены ЕС ремонтировать здания.

Такое описание обстоятельств скрывает тот факт, что само государство не является собственником жилого фонда и, следовательно, не является фактическим реставратором.

Единственный способ, которым государство выполняет свои обязательства по директиве, - это обязать частного владельца провести ремонт.

В марте прошлого года Postimees писал, что члены Европарламента приняли директиву об энергоэффективности зданий, которая налагает на жителей Европы обязанность по проведению реновации.

Тогда в Министерстве экономики и коммуникаций уточнили, что это не является окончательным решением Европарламента, а лишь мнением.

Но почти год спустя, во вторник, решение было все-таки принято в Европарламенте.

Аве Шанк-Лукас, экономический советник эстонского представительства Европейской комиссии, заявил в январе на Vikerraadio, что директива действительно ставит цели по повышению энергоэффективности зданий, но не налагает прямых обязательств по обновлению уже существующих жилых домов.