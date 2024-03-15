В пятницу Таллиннский административный суд удовлетворил апелляционную жалобу бизнесмена Урмаса Сыырумаа и отменил решение Департамента полиции и погранохраны (PPA) от 6 июня, аннулирующее разрешение Сыырумаа на оружие.
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Суд отменил решение полиции и вернул крупному бизнесмену разрешение на оружие
Согласно закону, лицензия на оружие должна быть отозвана, если образ жизни или поведение владельца лицензии угрожает безопасности других людей и, следовательно, человек не может владеть оружием.