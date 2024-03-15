Суд отменил решение полиции и вернул крупному бизнесмену разрешение на оружие

Согласно закону, лицензия на оружие должна быть отозвана, если образ жизни или поведение владельца лицензии угрожает безопасности других людей и, следовательно, человек не может владеть оружием.

Отзывая у Сыырумаа разрешение на оружие, в PPA основывались, прежде всего, на том, что он систематически нарушал правила дорожного движения, превышая разрешенную скорость движения и управляя автомобилем, в то время как действие его водительских прав было приостановлено в наказание за предыдущие нарушения.