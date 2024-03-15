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В Эстонии будет построена первая водородная заправочная станция

Эркки Эрилайд
, журналист
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Прийт Койт.
Прийт Койт. Фото: Sander Ilvest

Utilitas наращивает мощности: в этом году планируется инвестировать в общей сложности 234 миллиона евро, большая часть которых пойдет на производство зеленой энергии.

Utilitas - крупнейшая компания централизованного теплоснабжения в Эстонии и один из крупнейших производителей возобновляемой энергии, которая в прошлом году инвестировала около 130 миллионов евро в различные предприятия. В этом году инвестиции увеличатся более чем на 100 миллионов евро.

Концерн занимается централизованным отоплением и охлаждением, производит солнечную и ветровую энергию, питьевую воду, очищает сточные воды и планирует производить экологически чистый водород.

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