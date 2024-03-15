В Эстонии будет построена первая водородная заправочная станция

Utilitas - крупнейшая компания централизованного теплоснабжения в Эстонии и один из крупнейших производителей возобновляемой энергии, которая в прошлом году инвестировала около 130 миллионов евро в различные предприятия. В этом году инвестиции увеличатся более чем на 100 миллионов евро.