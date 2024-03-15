Бдительный человек помог полиции найти пропавшего пожилого мужчину

Родственники сообщили в полицию, что 81-летний Юло в пятницу около полудня вышел на прогулку в поселке Маммасте и не вернулся домой. По словам родственников, Юло плохо ориентируется, у него проблемы с памятью и нет телефона.

В субботу, 16 марта, полиция сообщила, что Юло найден.

По словам оперативного руководителя Лыунаской префектуры Керта Коткаса, полиция активно искала пропавшего с момента получения сообщения об исчезновении. Они прочесали окрестности его дома, а также задействовали в поисках дроны и собачьи патрули. Помимо полиции, на помощь пришли и волонтеры, было тесное сотрудничество со спасательной командой, также был задействован и вертолет.

«Сегодня рано утром мы получили сообщение от бдительного человека, который заметил мужчину, проходившего мимо его участка. Юло пригласили войти в дом и напоили его теплым напитком. На данный момент Юло уже дома, с его здоровьем все в порядке», - рассказал Коткас.