Полиция просит помощи в установлении местонахождения Юло. Мужчина вышел из дома в поселке Маммасте сегодня, 15 марта, и до сих пор не был найден.
ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помощи в установлении местонахождения 81-летнего Юло
Родственники сообщили в полицию, что 81-летний мужчина сегодня около полудня вышел на прогулку в поселке Маммасте и не вернулся домой. По словам родственников, Юло плохо ориентируется, у него проблемы с памятью и нет телефона.
Юло ростом 170 см, среднего телосложения. На нем синяя куртка, синие спортивные штаны и зеленые ботинки.
Полиция связалась с родственниками пропавшего и проверила его возможное местонахождение.
Полиция просит всех, кто видел Юло или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить по номеру 112.