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ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помощи в установлении местонахождения 81-летнего Юло

rus.postimees.ee
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Пропавший Юло.
Пропавший Юло. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения Юло. Мужчина вышел из дома в поселке Маммасте сегодня, 15 марта, и до сих пор не был найден.

Родственники сообщили в полицию, что 81-летний мужчина сегодня около полудня вышел на прогулку в поселке Маммасте и не вернулся домой. По словам родственников, Юло плохо ориентируется, у него проблемы с памятью и нет телефона.

Юло ростом 170 см, среднего телосложения. На нем синяя куртка, синие спортивные штаны и зеленые ботинки.

Полиция связалась с родственниками пропавшего и проверила его возможное местонахождение.

Полиция просит всех, кто видел Юло или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить по номеру 112.

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