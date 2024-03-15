В Латвии задержан мужчина по подозрению в незаконном подключении телевидения

Они установили, что мужчина обеспечил нелегальным телевидением примерно 50 клиентов. При обыске полицейские изъяли у мужчины мобильный телефон и четыре флешки, сообщает даугавпилсский портал «Чайка».

В этот же день полицейские провели в Даугавпилсе обыски еще у пяти людей, которым обвиняемый оказывал незаконные услуги по подключению к нелегальному ТВ. У всех полиция нашла незаконное IP-телевидение - всего 2 700 каналов.

Обыски проводили сотрудники Следственного отдела Южно-Латгальского участка Государственной полиции вместе с сотрудниками Отдела по борьбе с киберпреступностью Управления криминальной полиции Аугшдаугавского края.

Дело, в ходе которого проводились эти обыски, возбудили еще 10 января 2024 года. Оно начато согласно первой части 148-й статьи Уголовного закона - нарушение авторских прав и смежных им прав, если это причинило значительный ущерб.

Такое нарушение наказывается лишением свободы на срок до двух лет, либо другими наказаниями - временным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами либо штрафом.

Ранее, 5 марта, в Аугшдаугавском крае арестовали еще одного оператора нелегального ТВ, 1975 года рождения. Не имея лицензии, он за деньги подключал жителей к телевидению, причем - к запрещенным каналам. У него был 181 клиент. Против него полиция возбудила уголовное дело за ведение предпринимательской деятельности, в отношении которой установлен особый запрет.

Госполиция напоминает, что по решению Национального совета электронных СМИ (NEPLP) пропагандистские каналы Российской Федерации запрещены в Латвии.

Жителей Латвии, которые продолжают смотреть запрещенные каналы, могут привлечь к административной ответственности и назначить штраф. По закону за установку и использование незаконной системы в личных целях полагается штраф до 700 евро.

Летом 2022 года NEPLP принял решение о запрете трансляции тех последних 80 телеканалов из РФ, которые еще можно было смотреть на территории Латвии.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину на территории Латвии было принудительно прекращено вещание десятков телеканалов из России и Беларуси. NEPLP подчеркивает, что это сделано для предотвращения угроз безопасности Латвии.