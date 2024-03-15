«Новости в 7» за 15 марта: где еще в Таллинне будет ремонт дорог, спецрепортаж из Украины об уничтоженных городах, как подводные роботы и автономные суда изучают океаны, учимся правильно пользоваться тушью для ресниц

Сегодня в выпуске:

- Жителям Таллинна нужно готовиться к новым проблемам в дорожном движении из-за масштабного строительства в разных частях города. Район Тонди, бульвар Мери, Петербургское шоссе - какие еще участки будут закрыты для транспорта?

- Это важно: в Таллинне задержан угрожавший взрывом мужчина; число жерств пожаров уже превысило расчеты на год

- Наш специальный корреспондент отправился с гуманитарным конвоем в Украину и подготовил серию репортажей. Первый из них посвящен трагическим последствиям бомбардировок мирных населенных пунктов

- Мир стоит на пороге новой эпохи в изучении морских глубин. Лучше понять то, что происходит на поверхности и дне морей и океанов позволяют автономные морские технологии - безэкипажные суда и подводные роботы.

- Это интересно: на художественной выставке в Италии украли все экспонаты; можно ли научиться быть счастливым с помощью науки?

- Сегодня - Международный день туши для ресниц. Наша корреспондент расспросила известного визажиста о том, как правильно пользоваться этим неотъемлемым косметическим средством

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 15 марта.