Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 15 марта: где еще в Таллинне будет ремонт дорог, спецрепортаж из Украины об уничтоженных городах, как подводные роботы и автономные суда изучают океаны, учимся правильно пользоваться тушью для ресниц
Сегодня в выпуске:
- Жителям Таллинна нужно готовиться к новым проблемам в дорожном движении из-за масштабного строительства в разных частях города. Район Тонди, бульвар Мери, Петербургское шоссе - какие еще участки будут закрыты для транспорта?
- Это важно: в Таллинне задержан угрожавший взрывом мужчина; число жерств пожаров уже превысило расчеты на год
- Наш специальный корреспондент отправился с гуманитарным конвоем в Украину и подготовил серию репортажей. Первый из них посвящен трагическим последствиям бомбардировок мирных населенных пунктов
- Мир стоит на пороге новой эпохи в изучении морских глубин. Лучше понять то, что происходит на поверхности и дне морей и океанов позволяют автономные морские технологии - безэкипажные суда и подводные роботы.
- Это интересно: на художественной выставке в Италии украли все экспонаты; можно ли научиться быть счастливым с помощью науки?
- Сегодня - Международный день туши для ресниц. Наша корреспондент расспросила известного визажиста о том, как правильно пользоваться этим неотъемлемым косметическим средством
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 15 марта.