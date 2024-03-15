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Доходы России от экспорта падают: многие покупатели теперь избегают ее сырой нефти

rus.postimees.ee
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Русская нефть в бутылке на выставке нефтяников в Татарстане, Россия, 2023 год.
Русская нефть в бутылке на выставке нефтяников в Татарстане, Россия, 2023 год. Фото: IMAGO/SNA

По данным Международного энергетического агентства, доходы от экспорта российской нефти в феврале упали, поскольку ужесточение контроля за западными санкциями против Кремля снизило аппетит некоторых покупателей.

Один из крупнейших в мире производителей нефти заработал 15,69 миллиарда долларов от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в прошлом месяце, что на 0,95 процента меньше, чем в январе, пишет Bloomberg ссылкой на парижское агентство в своем ежемесячном отчете о нефти.

В то время как российский экспорт нефтепродуктов в феврале не изменился, поставки сырой нефти упали до 4,75 млн баррелей в сутки с пика в 5 млн баррелей в сутки в декабре, сообщает МЭА.

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