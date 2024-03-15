Доходы России от экспорта падают: многие покупатели теперь избегают ее сырой нефти

Один из крупнейших в мире производителей нефти заработал 15,69 миллиарда долларов от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в прошлом месяце, что на 0,95 процента меньше, чем в январе, пишет Bloomberg ссылкой на парижское агентство в своем ежемесячном отчете о нефти.