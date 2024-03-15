Все идет по плану: ЕЦБ оценил активы LHV Group как достаточные

В случае LHV Group оценщики проанализировали качество кредитных портфелей AS LHV Pank по состоянию на конец 2022 года, а также проанализировали деятельность 2021 и 2020 годов.

Оценка касалась периода, когда кредитные портфели пострадали от пандемии и начала рецессии. Упомянутые факторы сыграли важную роль, и на протяжении всей процедуры применялся максимальный консерватизм в соответствии с руководящими принципами, установленными Европейским центральным банком.

Доля собственных средств первого уровня, составлявшая на конец 2022 года 16,02 процента, при проверке портфелей была оценена как дефицит в размере -2,71 процента, то есть показатель снизился до 13,3 процента. Капитализация LHV Pank получила подтверждение, поскольку, несмотря на кризисные годы, недостатка капитала не было.

Результаты проверки не применимы напрямую к LHV Pank, и никаких дополнительных требований к капиталу не было установлено.