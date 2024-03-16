Тяжелое ДТП ⟩ Трамвай отъезжал от остановки и задел голову упавшего при выходе пассажира

В пятницу, 15 марта, в 17:49 произошло ДТП у здания на улице Копли, 86 в Таллинне, где 51-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения вышел из трамвая и упал, а когда трамвай тронулся, он задел голову упавшего пассажира, сообщает пресс-службу Департамента полиции и погранохраны.