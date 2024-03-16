Вчера вечером в ДТП в Таллинне пострадал пассажир трамвая.
Тяжелое ДТП ⟩ Трамвай отъезжал от остановки и задел голову упавшего при выходе пассажира
В пятницу, 15 марта, в 17:49 произошло ДТП у здания на улице Копли, 86 в Таллинне, где 51-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения вышел из трамвая и упал, а когда трамвай тронулся, он задел голову упавшего пассажира, сообщает пресс-службу Департамента полиции и погранохраны.
Пострадавшего доставили в больницу.
Вчера вечером в Таллинне произошло еще одно происшествие, когда 40-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения упал на мосту Выйдуйооксу упал на автомобиль. Подробнее читайте здесь.