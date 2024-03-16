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Тяжелое ДТП ⟩ Трамвай отъезжал от остановки и задел голову упавшего при выходе пассажира

rus.postimees.ee
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Старый и новый трамвай на линиях Таллинна.
Старый и новый трамвай на линиях Таллинна. Фото: Jaanus Lensment / Postimees

Вчера вечером в ДТП в Таллинне пострадал пассажир трамвая.

В пятницу, 15 марта, в 17:49 произошло ДТП у здания на улице Копли, 86 в Таллинне, где 51-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения вышел из трамвая и упал, а когда трамвай тронулся, он задел голову упавшего пассажира, сообщает пресс-службу Департамента полиции и погранохраны.

Пострадавшего доставили в больницу.

Вчера вечером в Таллинне произошло еще одно происшествие, когда 40-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения упал на мосту Выйдуйооксу упал на автомобиль. Подробнее читайте здесь

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