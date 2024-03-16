Полиция нашла живым младенца убитой в Германии украинской беженки

Правоохранительные органы города Мангейм федеральной земли Баден-Вюртемберг нашли младенца убитой 27-летней беженки из Украины. Как сообщило местное управление полиции в пятницу, 15 марта, полуторамесячный ребенок был найден у двух мужчин в возрасте 43 и 44 года. Их обоих задержали вечером 13 марта, а на следующий день отправили в тюрьму.

«Есть веские подозрения, что они убили 27-летнюю женщину», - подчеркнули в полиции.

UPDATE #4: + Erste Ermittlungserfolge +



Nachdem am 07.03.2024 der Leichnam einer 27-jährigen Frau im Bereich des Rheindamms bei Hockenheim aufgefunden wurde, kann die Sonderkommission «Rampe» erste Ermittlungserfolge vermelden.https://t.co/5W7ujqgEW1 https://t.co/0H5GSvoAjf — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) March 15, 2024

Анализ ДНК подтвердил, что найденный младенец - это дочь недавно убитой гражданки Украины. Ребенок без каких-либо повреждений и находится в местной больнице, уточняют правоохранители.

Гражданку Украины убили на прошлой неделе

Тело 27-летней украинки с признаками насильственной смерти нашли на берегу реки Рейн в окрестностях Хоккенхайма земли Баден-Вюртемберг. Труп обнаружил прохожий 7 марта около 10.20 прямо на пешеходной дорожке вдоль реки, уточняет газета Bild.

Тем временем следствие пытается разыскать 51-летнюю мать убитой - Марину Стеценко, которую считают главным свидетелем по делу. Известно, что погибшая женщина, ее ребенок и мать жили в центре размещения беженцев. Некоторое время их считали пропавшими без вести. Полиция ищет мать убитой по фотографии и просит откликнуться свидетелей.