В субботу, 16 марта, премьер-министр Кая Каллас находится в США, где в качестве почетного гостя примет участие в ежегодном ужине клуба «Гридирон».
Кая Каллас вместе с президентом США примут участие в знаменитом ужине клуба «Гридирон»
Это мероприятие, на котором собираются ведущие журналисты и политики США, как республиканцы, так и демократы. Премьер-министр Эстонии будет сидеть за одним столом с президентом США Джо Байденом.
Основанный в Вашингтоне 139 лет назад, клуб «Гридирон» является одной из старейших и самых престижных журналистских организаций в мире. С 1885 года на ежегодных встречах клуба выступали почти все президенты США. Мероприятие также славится тем, что из года в год лейтмотивом ужина являются юмористические выступления на актуальные темы. Ожидается, что на ужине будут присутствовать около 650 человек.
«Для меня это большая честь и уникальный опыт. Иностранных гостей на ужин клуба "Гридирон" приглашают крайне редко. Такие приглашения демонстрируют, что Эстония отлично проявила себя как союзник», – сказала Каллас, комментируя приглашение.