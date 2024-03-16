Если пройтись по какому-нибудь магазину бытовой техники, быстро станет ясно, что для уборки дома существует гораздо больше возможностей, чем классический пылесос. Кроме таких пылесосов в ассортименте также обязательно будут беспроводные пылесосы и роботы-пылесосы. Самыми технологичными из них, пожалуй, являются роботы, поскольку они работают автоматически. Именно поэтому при их выборе следует учитывать некоторые моменты.
Просто модно или удобно и необходимо: как правильно выбрать робот-пылесос?
Тренинг-менеджер по бытовой технике Samsung Eesti Алари Пеннар рассказывает о наиболее важных принципах, на которые следует обратить внимание.
Навигационная технология
«Во-первых, нужно выбрать технологию, на основе которой машина будет передвигаться во время уборки вашего дома. Существует два типа таких технологий – случайная и системная. Машины со случайной системой навигации используют для движения по комнате более простые датчики, перемещаясь случайным образом.
Достигнув стены, машина разворачивается и начинает двигаться в другом случайно выбранном направлении. Через некоторое время таким образом пылесос пройдет по всей комнате. В свою очередь, машина с системной навигационной системой оснащена более точными датчиками, такими как камеры или лидар. Она создает для себя цифровую карту комнаты, а затем перемещается по ней, планомерно покрывая все пространство», – объяснил Пеннар, добавив, что преимущество таких решений заключается в том, что они позволяют пылесосу очистить, например, только одну комнату или определенную загрязненную область.
Естественно, машины со случайной навигационной системой стоят дешевле, однако для выполнения уборки им требуется больше времени, и поскольку обычно они оснащены меньшим количеством датчиков, такие пылесосы не способны столь же хорошо обнаруживать находящиеся на полу объекты. Машины с более точными датчиками стоят дороже, но зато они обеспечивают более быструю и эффективную уборку.
Мощность, размер пылесборника и аккумуляторная батарея
По словам Пеннара, при выборе робота-пылесоса также важно учитывать размер помещения, которое он будет убирать. Например, если это большой дом, стоит выбрать вариант с более емкой батареей, так как при уборке машине придется покрывать большую площадь, и, соответственно, расходовать больше энергии.
«Некоторые роботы-пылесосы, такие как, например, JetBot AI от Samsung, оснащены специальной станцией опорожнения, которая автоматически опорожняет пылесборник машины, а затем позволяет ей продолжить уборку, что является явным преимуществом в случае больших домов. Естественно, положительной стороной такого решения является еще и то, что пользователю не нужно будет самому опорожнять контейнер через каждую пару уборок, потому что пылесборник в станции по объему гораздо больше, чем пылесборник пылесоса», – пояснил Пеннар.
Еще одним преимуществом этой модели пылесоса является то, что при опорожнении пылесборника в помещение не выбрасываются частицы пыли, что часто случается при опорожнении контейнера в мусорное ведро.
В части мощности все просто – чем мощнее машина, тем более эффективно она будет убирать помещения. При этом необходимо учитывать, что более мощный пылесос наверняка будет стоить дороже.
Умные технологии
Многие роботы-пылесосы можно подключить к домашнему интернету, что добавляет им множество умных функций, которыми обычно можно пользоваться с помощью установленного на смартфон приложения. Например, вы можете заранее настроить то, в какое время машина будет выполнять уборку или в каком порядке она будет проходить комнаты, или же установить ограничения для мест, уборку в которых выполнять нельзя. Последняя функция может пригодиться, например, в местах, где на полу лежит какой-нибудь более сложный для чистки ковер или другие вещи, которые машина не должна засасывать.
«Для этого в случае роботов-пылесосов Samsung предусмотрено приложение SmartThings, с помощью которого можно отдавать машине различные команды, а также подключать к ней другие домашние смарт-устройства, чтобы все необходимое было в одном месте», – сказал Пеннар.
У более простых машин управление с помощью приложения не предусмотрено, и поэтому перед покупкой вам придется подумать о том, насколько полный контроль и какое количество дополнительных функций вы хотите использовать.
Цена
И наконец, нужно обдумать цену. Походив по магазину, несложно заметить, что цены на роботы-пылесосы могут очень сильно различаться – от нескольких сотен, до более чем тысячи евро для более мощных моделей.
«Логика тут проста: чем устройство доступнее по цене, тем меньше, скорее всего, в нем будет различных умных технологий и дополнительных решений, которые в итоге упрощают и ускоряют уборку. Следует учитывать, что робот-пылесос является значительно более совершенным устройством, чем классический пылесос, и что при его использовании человеку может вообще не требоваться вмешиваться в работу устройства.
В то же время, если главной целью покупки является просто небольшое повышение общего уровня чистоты дома, подходящим вариантом может стать и более дешевая модель, однако в таком случае нужно учитывать, что более доступные по цене устройства могут прослужить не так долго и не обеспечивать столь же хорошего результата уборки», – сказал Пеннар.