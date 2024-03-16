Просто модно или удобно и необходимо: как правильно выбрать робот-пылесос?

«Некоторые роботы-пылесосы, такие как, например, JetBot AI от Samsung, оснащены специальной станцией опорожнения, которая автоматически опорожняет пылесборник машины, а затем позволяет ей продолжить уборку, что является явным преимуществом в случае больших домов. Естественно, положительной стороной такого решения является еще и то, что пользователю не нужно будет самому опорожнять контейнер через каждую пару уборок, потому что пылесборник в станции по объему гораздо больше, чем пылесборник пылесоса», – пояснил Пеннар.

Еще одним преимуществом этой модели пылесоса является то, что при опорожнении пылесборника в помещение не выбрасываются частицы пыли, что часто случается при опорожнении контейнера в мусорное ведро.

В части мощности все просто – чем мощнее машина, тем более эффективно она будет убирать помещения. При этом необходимо учитывать, что более мощный пылесос наверняка будет стоить дороже.

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