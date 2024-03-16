Раквереское отделение полиции ищет очевидцев ДТП, произошедшего 9 марта возле торгового центра Vaala в городе Раквере.
ДТП на парковке торгового центра: полиция ищет очевидцев
9 марта с 14:30 до 15:30 на парковке торгового центра Vaala со стороны автомойки Kärcher произошло ДТП: легковой автомобиль сдавал назад и въехал в припаркованную машину. Водитель скрылся с места происшествия.
Для установления точных обстоятельств ДТП Раквереское отделение полиции обращается за помощью к очевидцам или людям, которые в указанное время припарковались на той же парковке и в автомобиле которых есть видеорегистратор.
Информацию просят отправить на адрес электронной почты andra.nommesalu@politsei.ee или позвонить по телефону 5341 7437.