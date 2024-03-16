ДТП на парковке торгового центра: полиция ищет очевидцев

9 марта с 14:30 до 15:30 на парковке торгового центра Vaala со стороны автомойки Kärcher произошло ДТП: легковой автомобиль сдавал назад и въехал в припаркованную машину. Водитель скрылся с места происшествия.

Для установления точных обстоятельств ДТП Раквереское отделение полиции обращается за помощью к очевидцам или людям, которые в указанное время припарковались на той же парковке и в автомобиле которых есть видеорегистратор.