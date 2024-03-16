Цена электричества в субботу вырастет

Самой высокой - 83,19 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в субботу вечером, с 20 до 21 часа, а самой низкой - в ночь на воскресенье, с полуночи до часу ночи, когда она упадет до 17,03 евро.

В Латвии и Литве электроэнергия в субботу будет стоить столько же, сколько и в Эстонии. В Финляндии она будет на 31,6% дешевле и составит в среднем 32,74 евро за мегаватт-час.

Выше всего стоимость электроэнергии поднимется в этот день в системе Nord Pool в Польше, где она составит 70,47 евро за мегаватт-час.

В феврале средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 75,89 евро за мегаватт-час, что на 32,9% меньше, чем в феврале 2023 года, когда средняя месячная цена составила 113,12 евро за мегаватт-час. По сравнению с январем средняя биржевая цена упала на 40%.

5 января в Эстонии была зафиксирована рекордно высокая стоимость электроэнергии - в этот день она составила в среднем 890,54 евро за мегаватт-час. Предыдущий дневной ценовой рекорд относится к 17 августа 2022 года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро, а в течение одного часа достигала 4000 евро за мегаватт-час.