Глупая ошибка, из-за которой дымовой датчик в случае опасности не сработает

Девятого марта в 20:42 Спасательному департаменту поступило сообщение о том, что подъезд многоквартирного дома на улице Мяэ в поселке Кяйна (Хийумаа) заполнен дымом. На месте происшествия выяснилось, что в одной квартире из-за источника открытого пламени начался пожар. Спасатели вынесли из квартиры пожилую женщину – попытки реанимировать ее, к сожалению, не увенчались успехом.

На потолке в сгоревшей квартире имелся дымовой датчик, однако спасатели обнаружили, что батарейки были установлены неправильно, поэтому прибор не сработал. О пожаре сообщил дымовой датчик, установленный жильцами дома в подъезде.

Другой несчастный случай произошел в волости Отепя в Валгамаа. Утром 7 марта Спасательному департаменту сообщили о пожаре в жилом доме. Спасатели вошли в помещение, заполненное густым дымом, и обнаружили в гостиной горящую одежду и диван. Пожар продолжался уже длительное время и частично затих. В доме погибли мужчина и собака. Расплавленный от жара дымовой датчик нашли в гостиной на столе.

Отепяская команда неоднократно консультировала хозяина дома на тему пожарной безопасности, в последний раз – в начале этого года. При последней проверке дымовой датчик в доме был неисправен, в помещении находилось много горючего материала, который мог вспыхнуть от малейшей искры.