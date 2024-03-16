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Глупая ошибка, из-за которой дымовой датчик в случае опасности не сработает

rus.postimees.ee
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Фото: Vahur Laiapea

Для большинства пожары, вероятно, являются далекой темой: они происходят где-то в другом месте с кем-то другим. В любом случае не со мной! Однако в одном только марте СМИ писали о нескольких серьезных пожарах в жилых помещениях, при которых погибли люди.

Девятого марта в 20:42 Спасательному департаменту поступило сообщение о том, что подъезд многоквартирного дома на улице Мяэ в поселке Кяйна (Хийумаа) заполнен дымом. На месте происшествия выяснилось, что в одной квартире из-за источника открытого пламени начался пожар. Спасатели вынесли из квартиры пожилую женщину – попытки реанимировать ее, к сожалению, не увенчались успехом.

На потолке в сгоревшей квартире имелся дымовой датчик, однако спасатели обнаружили, что батарейки были установлены неправильно, поэтому прибор не сработал. О пожаре сообщил дымовой датчик, установленный жильцами дома в подъезде.

Другой несчастный случай произошел в волости Отепя в Валгамаа. Утром 7 марта Спасательному департаменту сообщили о пожаре в жилом доме. Спасатели вошли в помещение, заполненное густым дымом, и обнаружили в гостиной горящую одежду и диван. Пожар продолжался уже длительное время и частично затих. В доме погибли мужчина и собака. Расплавленный от жара дымовой датчик нашли в гостиной на столе.

Отепяская команда неоднократно консультировала хозяина дома на тему пожарной безопасности, в последний раз – в начале этого года. При последней проверке дымовой датчик в доме был неисправен, в помещении находилось много горючего материала, который мог вспыхнуть от малейшей искры.

В 2021 году Спасательный департамент установил целевой уровень смертей при пожарах на 2024 год: менее 16. «Чуть более чем за два месяца этого года огонь унес уже 18 человеческих жизней», – констатировал эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла. «В феврале при пожарах погибли девять человек, в большинстве случаев в этих домах не было дымового датчика», – добавил он.

Спасательный департамент подчеркивает, что пожар становится опасным для жизни за пять минут. Дымовые газы заполняют помещение, и шансов выжить нет. Датчик улавливает дымовые газы даже в небольшой концентрации и быстро сообщает об этом громким звуком.

Из статистики Спасательного департамента следует, что в прошлом году произошло 499 пожаров в жилых помещениях, из них 435 – в используемых жилых зданиях. Большинство пожаров вспыхнуло в частных и многоквартирных домах.

Главные причины пожаров были связаны с электричеством (132) и отопительными системами (77). По причине использования открытого огня в прошлом году произошло 9% всех пожаров в жилых помещениях, из них почти в половине случаев пожар начался из-за свечи. С отопительными системами были связаны 18% пожаров в используемых жилых помещениях. Чаще всего причиной было неправильное обращение с золой или использование горючей жидкости при розжиге.

Спасти жизнь при пожаре могут дымовые датчики, ставшие в Эстонии обязательными в 2009 году, то есть уже 15 лет назад. Как правило, срок службы датчика составляет от трех до десяти лет, то есть если вы не помните, когда прикрепили датчик к потолку, стоит проверить, не истек ли срок службы прибора. Если вы приобретаете новый детектор, лучше установить современный умный датчик, который передает сигнал тревоги тем, кто на него отреагирует.

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