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Министр заявляет об отставке, реформисты беспокоятся о потерях таллиннского «золотого кольца»: в коалиции назревает новая ссора

Кадри Таммепуу
, журналист
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Правительственная пресс-конференция.
Правительственная пресс-конференция. Фото: Madis Veltman

Партия реформ, похоже, до последнего прожаривает соцдемов в переговорах относительно будущего местных самоуправлений, чтобы уменьшить потери так называемых волостей таллиннского золотого кольца. 

Весной прошлого года коалиция решила изменить базу доходов муниципалитетов: более богатые муниципалитеты будут отдавать больше денег тем муниципалитетам, в которых больше пенсионеров. Точные принципы на тот момент не были согласованы.

В декабре министр регионального развития Мадис Каллас (Социал-демократическая партия) выступил с планом, который Партия реформ назвала слишком стремительным. 

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