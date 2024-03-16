Партия реформ, похоже, до последнего прожаривает соцдемов в переговорах относительно будущего местных самоуправлений, чтобы уменьшить потери так называемых волостей таллиннского золотого кольца.
Для подписчиков
Министр заявляет об отставке, реформисты беспокоятся о потерях таллиннского «золотого кольца»: в коалиции назревает новая ссора
Весной прошлого года коалиция решила изменить базу доходов муниципалитетов: более богатые муниципалитеты будут отдавать больше денег тем муниципалитетам, в которых больше пенсионеров. Точные принципы на тот момент не были согласованы.