Фото ⟩ В духе Южной Америки: на берегу озера откроется пляжный бар

«Слово playa в переводе означает ровную местность, например пляж, которая время от времени может быть затоплена», - пояснил член правления компании OÜ Loteman, выигравшей конкурс на строительство, Ромми Отти. - Жителям Выру знакома весенняя картина, когда берега озера Тамула при таянии снега во многих местах затопляются, поэтому выбор этого названия показался вполне подходящим для этого места».