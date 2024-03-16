К началу летнего сезона на пляже озера Тамула в Выру будет построен круглогодичный пляжный бар. Популярное пляжное бунгало, работавшее там летом до сих пор, закрывается. Название нового пляжного бара Playa Võru заимствовано из испанского языка, поскольку, среди прочего, там будут предлагать уличную еду с южноамериканскими мотивами.
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Фото ⟩ В духе Южной Америки: на берегу озера откроется пляжный бар
«Слово playa в переводе означает ровную местность, например пляж, которая время от времени может быть затоплена», - пояснил член правления компании OÜ Loteman, выигравшей конкурс на строительство, Ромми Отти. - Жителям Выру знакома весенняя картина, когда берега озера Тамула при таянии снега во многих местах затопляются, поэтому выбор этого названия показался вполне подходящим для этого места».