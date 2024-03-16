В прошлом году 2 ноября в 13:50 на Рижском шоссе в Пярну возле автобусной остановки «Лийва» между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. Сначала между знакомыми произошла словесная перепалка, которая закончилась тем, что на тот момент 22-летний Данеро Монак нанес удар ножом в грудь 32-летнего мужчины.
Конфликт на автобусной остановке: ударивший человека ножом предстанет перед судом
Монак скрылся с места происшествия, но через неделю сдался полиции и предстанет перед судом в апреле.
Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет 23-летнего Монака в покушении на убийство. В результате удара ножом 32-летний пострадавший получил опасные для жизни ранения.
Помимо покушения на убийство, Монака обвиняют в незаконном обороте крупного количества наркотических веществ. Весной 2022 года в городе Пярну он хранил в автомобиле, которым пользовался, около ста граммов конопли. Советник по связям с общественностью прокуратуры Лисанна Мяннилаан пояснила, что, поскольку Монак ранее был осужден за незаконное обращение с наркотическим веществом, прокуратура квалифицировала это деяние как неоднократное незаконное обращение с наркотическим веществом.
Если его признают виновным, это будет уже третье уголовное наказание Монака. В феврале прошлого года Пярнуский уездный суд признал его виновным в преступлении против имущества по статье, касающейся, среди прочего, систематических краж.