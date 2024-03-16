Конфликт на автобусной остановке: ударивший человека ножом предстанет перед судом

Монак скрылся с места происшествия, но через неделю сдался полиции и предстанет перед судом в апреле.

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет 23-летнего Монака в покушении на убийство. В результате удара ножом 32-летний пострадавший получил опасные для жизни ранения.

Помимо покушения на убийство, Монака обвиняют в незаконном обороте крупного количества наркотических веществ. Весной 2022 года в городе Пярну он хранил в автомобиле, которым пользовался, около ста граммов конопли. Советник по связям с общественностью прокуратуры Лисанна Мяннилаан пояснила, что, поскольку Монак ранее был осужден за незаконное обращение с наркотическим веществом, прокуратура квалифицировала это деяние как неоднократное незаконное обращение с наркотическим веществом.

Если его признают виновным, это будет уже третье уголовное наказание Монака. В феврале прошлого года Пярнуский уездный суд признал его виновным в преступлении против имущества по статье, касающейся, среди прочего, систематических краж.

23-летний Данеро Монак дважды привлекался к уголовной ответственности. Фото: Politsei- ja piirivalveamet