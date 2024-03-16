Песни, пляски, лакомства: Ласнамяэ приглашает на Масленицу

«В этом году ожидается больше торговцев, чем раньше, поэтому ассортимент еды и товаров в этом году будет богаче. Масленица в Ласнамяэ - это отличная возможность провести досуг в кругу семьи, насладиться концертом и множеством других занятий, и поэтому мы приглашаем всех желающих», - сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В Ласнамяэ празднование Масленицы состоится с 14 до 17 часов в парке Паэ, на парковке управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54). В программе концерт, а завершится мероприятие традиционным сжиганием чучела Масленицы.

На мероприятии выступят вокальная студия Delight, студия эстонского народного танца Kandali, ансамбль «Златые горы» и группа Little Mess. Гости смогут полакомиться традиционными масленичными блюдами. На месте можно будет принять участие в сожжении соломенного чучела. Аниматоры будут развлекать самых маленьких участников увлекательными играми. Дети также смогут бесплатно покататься на пони.

Управа района Ласнамяэ сообщает, что на время проведения мероприятия парковки возле районной управы будут закрыты. Автомобилисты смогут оставить машину на парковке музея Kumu на улице Валге, либо на парковке по адресу улица Паэпарги, 19. К месту проведения мероприятия можно также добраться на общественном транспорте, автобусах № 7, 13, 31, 39, 42, 50, 58 и 67.

Вход свободный. На мероприятии можно приобрести различные напитки и еду, рекомендуется запастись наличными.