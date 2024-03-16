Глава Bolt: в Эстонии могла бы быть собственная военная промышленность

Отвечая на вопрос, что сделал бы Виллиг, оказавшись на посту министра экономики, директор Bolt ответил: «Экономике нужно дать возможность работать свободно. Во-первых, я бы инвестировал в образование, потому что частный сектор там мало участвует. Я бы вложил 200 миллионов евро в зарплаты учителей в течение следующих пяти лет».

«Еще одним направлением стало бы развитие местной оборонной промышленности. До сих пор мы платили солдатам, поддерживали инфраструктуру и закупали продукцию, но теперь мы бы начали с развития производства здесь, выделяя несколько десятков миллионов евро в год. Частный сектор сам по себе этого не сделает, потому что частный сектор не покупает ракеты». продолжил он.