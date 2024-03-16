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Еврокомиссия объявила об уступках фермерам после протестов

Deutsche Welle
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: John Thys

Европейская комиссия в пятницу, 15 марта, предложила новые уступки в аграрной политике ЕС в ответ на продолжающиеся протесты фермеров в ряде стран Европы. В частности, рекомендуется ослабить экологические нормы, касающиеся севооборота, защиты почвенного покрова и методов обработки почвы. Кроме того, для мелких фермерских хозяйств предложено отменить некоторые меры контроля и штрафы.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, основная цель этих уступок - облегчить административное бремя для фермеров ЕС и предоставить им больше гибкости в соблюдении определенных экологических условий. «Сельскохозяйственная политика адаптируется к меняющимся реалиям», - заявила фон дер Ляйен.

Предложения Еврокомиссии еще предстоит одобрить государствам-членам ЕС. Инициатива будет обсуждаться на встрече европейских министров сельского хозяйства, которая должна пройти в Брюсселе 26 марта.

Протесты фермеров в ЕС

В последние месяцы фермеры из многих европейских стран устраивали масштабные протестные акции, блокируя автомагистрали. Эти протесты обошлись бизнесу в десятки миллионов евро из-за задержек в транспортировке. По мнению фермеров, соглашения о свободной торговле приводят к нечестной конкуренции из-за товаров, поступающих из-за рубежа.

Кроме того, европейские фермеры заявили, что планировавшееся сокращение субсидий на топливо, а также жесткие экологические нормы в рамках Европейского зеленого курса, направленного на борьбу с изменением климата, становятся для них тяжелым бременем.

Протесты в ЕС стали особым вызовом в преддверии выборов в Европарламент, которые состоятся в июне, поскольку фермерскими акциями пытаются воспользоваться ультраправые партии, чтобы привлечь к себе избирателей.

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