В пятницу, 15 марта, на шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре произошло ДТП, в результате которого один автомобиль вылетел на газон.
Фото ⟩ Водитель проигнорировал дорожный знак и спровоцировал ДТП
В пятницу в 12:45 в полицию поступило сообщение, что на 95-м километре дороги Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре произошло ДТП.
На месте выяснилось, что автомобиль Opel, которым управляла трезвая 59-летняя женщина с водительскими правами, ехал из Ориссааре в сторону Лаймяла. Она на перекрестке дорог не остановилась перед знаком «Стоп» и столкнулась с двигавшимся в направлении Куйвасту автомобилем Dacia, которым управлял 64-летний мужчина. Он был трезв и у него есть водительские права.
В результате столкновения автомобилей Dacia выбросило на придорожную зеленую зону. Пассажиров в машинах не было, водителей медики скорой помощи осмотрели на месте.
Никто не пострадал, водители обратятся в страховую, сообщили в полиции.