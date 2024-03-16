Фото ⟩ Водитель проигнорировал дорожный знак и спровоцировал ДТП

На месте выяснилось, что автомобиль Opel, которым управляла трезвая 59-летняя женщина с водительскими правами, ехал из Ориссааре в сторону Лаймяла. Она на перекрестке дорог не остановилась перед знаком «Стоп» и столкнулась с двигавшимся в направлении Куйвасту автомобилем Dacia, которым управлял 64-летний мужчина. Он был трезв и у него есть водительские права.