Лаури Ляэнеметс на съезде партии: цель социал-демократов – выиграть выборы в 2027 году

Возглавляющий партию с 2022 года Лаури Ляэнеметс сказал в своей речи на открытии съезда, что социал-демократы являются ведущей левоцентристской партией Эстонии и главной силой, уравновешивающей политику правых партий.

«Наша задача - пробуждать и предостерегать людей, без устали призывать их к совместным действиям. Сильная Европа - это свобода, справедливость и безопасность. Социал-демократы делают всё возможное, чтобы ни в Эстонии, ни в Европе к власти не пришли те, кто ограничивает свободы людей, углубляет несправедливость и раскалывает единство западного мира», - отметил Ляэнеметс.

По словам председателя партии, люди понимают все отчетливее, что правая политика «каждый сам за себя» изжила себя, и будущее за единством общества.

На сегодняшнем съезде также будут утверждены кандидаты на выборы в Европарламент.

«За две недели до Дня победы народ Эстонии должен решить будущее Европы. Безопасность Эстонии зависит от единства Европы. Европа должна быть в состоянии поддерживать Украину в войне с агрессивной Россией. Европа должна иметь силы защищать себя даже в случае изменений в политике США.

Есть реальная опасность, что после выборов в Европарламент консерваторы приведут к власти дружественные по отношению к Путину силы, разрушающие единство Европы и ссорящие страны между собой. Мы это видели в Эстонии уже во время правящей коалиции "Отечества" и EKRE. Социал-демократы как ведущая в Европе политическая сила, защищают единство и демократию в Европе. Свобода, справедливость, безопасность - единственно верный выбор!» подчеркнул Ляэнеметс.