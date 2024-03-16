Люди идут, но на границе в Нарве спокойно: первые дни выборов президента России

Но и в пятницу, 15 марта, и в субботу, 16 марта ситуация остается спокойной. Люди на границе есть, но это, в основном, пассажиры автобусов, которые вынуждены переходить границу пешком.

С первого февраля граница Нарва-Ивангород была закрыта для транспортных средств, поэтому теперь пассажирам автобусов приходится выходить перед пограничным пунктом и пересекать мост пешком и с чемоданами.

В эти два дня больших очередей на эстонской стороне границы не наблюдалось, а в Фейсбук-группе «Граница Нарва-Ивангород» люди делятся сообщениями о том, что на границе пусто и пройти ее в кратчайшие сроки не составит труда. Однако, некоторые жалуются на то, что на эстонской границе не работают аппараты, предназначенные для проверки действительности биометрии, из-за чего время ожидания может увеличиваться.

Выборы президента России начались в пятницу, 15 марта, а основной день голосования - воскресенье, 17 марта. В Ивангороде, недалеко от границы, в здании на улице Гагарина 3 был создан специальный избирательный участок, куда прийти проголосовать могут и граждани РФ, проживающие на территории России.